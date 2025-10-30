Home Remedies for Dry Skin: सर्दियों के मौसम की शुरुआत का असर सबसे पहले स्किन पर दिखने लगता है. ठंडी हवाओं के कारण त्वचा की नमी कम होने लगती है जिससे स्किन खुश्क, रूखी और बेजान दिखने लगती है. कभी-कभार रूखेपन की वजह से त्वचा की फटने की समस्या का भी सामना करना पड़ता है जिससे काफी तकलीफ होती है. इन परेशानियों से बचने के लिए हम तरह-तरह के उपाय आजमाते रहते हैं, साथ ही कुछ लोग इसके लिए तमाम तरह के क्रीम, कॉस्मेटिक्स और केमिकल युक्त मॉस्चराइजर का इस्तेमाल करते हैं. पर इनका नतीजा ये होता है कि समस्या दूर होने की जगह स्किन को और भी ज्यादा नुकसान पहुंत जाता है. ऐसे में स्किन के लिए घरेलू नुस्खे अपना ज्यादा बेहतर माना जाता है. ये प्राकृतिक रूप से स्किन को हेल्दी रखते हैं और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है. इसी के चलते आज हम आपको ब्यूटी एक्सपर्ट शहनाज हुसैन के कुछ घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे.

1. घर पर बनाएं ये लोशन

खुश्क स्किन से छुटकारा पाने के लिए आप इस लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप एक खीरे को पीसकर उसका रस निकाल लीजिए और इसमें आधा चम्मच गिल्सरीन, आधा चम्मच गुलाब जल डालकर अच्छे से मिला लें. अब इसे आराम से अपनी त्वचा पर लगाइए और सूखने के लिए छोड़ दें. जब ये सूख जाए तो हल्के गुनगुने पानी से साफ कर लें. ऐसा करने से आपकी स्किन हाईड्रेट होगी और रुखेपन से छुटकारा मिलेगा.

ये तीनों चीजें आपको घर पर बहुत ही आराम से उपलब्ध हो सकती हैं. इसके लिए आप एक कटोरी दूध में एक चम्मच चीनी और एक चम्मच बादाम का पाउडर डालकर एक पेस्ट बना लें. अब इस पेस्ट को अपनी स्किन पर 20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें. इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से धो लें. ऐसा कुछ दिन रेगुलर करने से त्वचा का रूखापन एकदम सही हो जाएगा. साथ ही स्किन मुलायम और चमकदार हो सकती है.

खुश्की को दूर करने के लिए ये घरेलू नुस्खा आपके लिए काफी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है. इसके लिए आप आधे कप दही में एक चम्मच दूध की मलाई, एक चम्मच मैश किया हुआ केला और एक चम्मच शहद मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को हल्के हाथों से अपनी स्किन पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर पानी से धो लें. इसका असर जल्दी देखने के लिए आप इस उपाय को हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर आजमाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.