विज्ञापन

दाढ़ी-मूंछों में टॉयलेट सीट से भी ज्यादा होते हैं बैक्टीरिया, साफ करने का यह है सही तरीका, एक गलती बीमारी को न्योता

Hygiene Tips For Men: क्या आप जानते हैं कूल और स्टाइलिश दिखने वाली दाढ़ी-मूंछ में एक टॉयलेट सीट से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं. अगर, उसकी सही देखभाल न की जाए, तो वह खतरनाक बीमारी का कारण हो सकती है.

Read Time: 3 mins
Share
दाढ़ी-मूंछों में टॉयलेट सीट से भी ज्यादा होते हैं बैक्टीरिया, साफ करने का यह है सही तरीका, एक गलती बीमारी को न्योता
दाढ़ी-मूंछों को साफ करने का सही तरीका
File Photo

Hygiene Tips For Men: 'मूंछ नहीं तो कुछ नहीं', यह कहावत अक्सर आपने सुनी होगी. कई पुरुष जब रोजाना खुद को आईने में देखते हैं, तो उन्हें अपनी दाढ़ी पर गर्व होता है. स्टाइलिश दाढ़ी न सिर्फ चेहरे की खूबसूरती बढ़ाती है, बल्कि व्यक्तित्व में भी चार चांद लगा देती है. कुछ के लिए यह एक फैशन स्टेटमेंट है, लेकिन क्या आप जानते हैं कूल और स्टाइलिश दिखने वाली दाढ़ी-मूंछ में एक टॉयलेट सीट से भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं. अगर, उसकी सही देखभाल न की जाए, तो वह खतरनाक बीमारी का कारण हो सकती है. कई स्टडी के मुताबिक, बेतरतीब दाढ़ी में इतने बैक्टीरिया पनपते हैं कि वे शरीर में संक्रमण पैदा कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- पेट में 'केमिकल लोचा', इन 5 गंदी आदतों को आज से ही छोड़ दें, एक्सपर्ट ने बताए पेट खराब होने के संकेत और कैसे करें ठीक

क्या कहता है स्टडी

लीसेस्टर विश्वविद्यालय के शोधकर्ता प्रिमरोज फ्रीस्टोन द्वारा की गई स्टडी के अनुसार, कुछ पुरुषों की दाढ़ी में एक टॉयलेट सीट जितने या उससे भी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं. यह आंकड़ा भले ही चौंकाने वाला हो, लेकिन यह सच है. इन बैक्टीरिया का मूल कारण उचित स्वच्छता का अभाव है. दाढ़ी में जमा धूल, तेल, मृत त्वचा कोशिकाएं और प्रदूषण सूक्ष्मजीवों के लिए प्रजनन स्थल बन जाते हैं. अगर दाढ़ी लंबे समय तक ऐसी ही बनी रहे, तो इससे चेहरे पर मुहांसे, खुजली और त्वचा संक्रमण हो सकता है.

दाढ़ी में बैक्टीरिया कैसे पनपते हैं?

दरअसल, दिन भर हम अपने हाथों से अपने चेहरे और दाढ़ी को छूते रहते हैं. धूल, प्रदूषण और बाहर से आने वाला पसीना दाढ़ी पर गंदगी की एक परत जमा कर देते हैं. ये सभी कारक मिलकर कीटाणुओं के पनपने के लिए एक आदर्श वातावरण बनाते हैं. कुछ लोग अपनी दाढ़ी धोना भूल जाते हैं या गलत उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं. ये आदतें त्वचा के रोमछिद्रों को बंद कर देती हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ा देती हैं.

दाढ़ी और त्वचा के स्वास्थ्य के बीच संबंध

अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के अनुसार, जिन पुरुषों को मुहांसे होते हैं, उन्हें अपनी दाढ़ी के लिए इस्तेमाल होने वाले तेल या कंडीशनर के बारे में सावधान रहना चाहिए. गलत उत्पादों के इस्तेमाल से रोमछिद्र बंद हो सकते हैं और मुहांसे बढ़ सकते हैं.

दाढ़ी-मूंछ से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं?

दाढ़ी-मूंछ से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है. इससे फंगल संक्रमण, बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण जैसे इम्पेटिगो और त्वचा में जलन हो सकता है. इसके अलावा यह कुछ लोगों में सूजन या मुंहासे का कारण भी बन सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Beard, Mustache, Clean, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com