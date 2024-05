डायबिटीज के मरीज अपनी डाइट में जरूर शामिल करें बासी रोटी, कंट्रोल हो सकता है ब्लड शुगर

Roti for Blood Sugar : आज के समय में लोगों का लाइफस्टाइल इतना खराब हो गया है कि वो किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे हैं. इनमें जो सबसे ज्यादा कॉमन है डायबिटीज. ब्लड शुगर कंट्रोल या मेंटेन नहीं हो पाने की वजह से लोग मधुमेह जैसी गंभीर बीमारी के शिकार हो जाते हैं. इसकी सबसे बड़ी वजह गलत खान पान है. अगर आप अपनी डाइट को एकदम सही रखें, तो आसानी से ब्लड शुगर को कंट्रोल (how to control basi roti) किया जा सकता है.

डायबिटीज के मरीजों को बासी रोटी खानी चाहिए लेकिन इसके साथ ही कुछ पोषक तत्व शामिल करना भी जरुरी है. इसे सही तरीके से खाया जाए तो काफी हद तक ब्लड शुगर कंट्रोल हो सकती है. तो चलिए आपको बताते हैं कैसे एक दिन पुरानी रोटी आपके बढ़े बल्ड शुगर में फायदेमंद होती है.



बासी रोटी में होते हैं फाइबर - Basi roti nutrients

बासी रोटी खाना सुनकर थोड़ा अजीब लगता है लेकिन इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होते हैं, जो शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं. इसे आप सुबह नाश्ते में खा सकते हैं. इससे डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद मिलती है.



इस तरह करें सेवन - How to eat basi roti in blood sugar

डायबिटीज में बासी रोटी को ठंडे दूध में 10-15 मिनट के लिए भिगोकर रख दें. उसके बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं. बासी रोटी से मतलब ये नहीं है कि आप कई दिन पुरानी रोटी खाएं. बल्कि रात की रोटी अगले दिन सुबह खा सकते हैं, बस इतना ही गैप रखिएगा, क्योंकि रोटी कड़ी हो जाती है.



बासी रोटी के फायदे - Basi chapati health benefits

बासी रोटी ब्लड प्रेशर कंट्रोल (basi roti in blood pressure) करने में भी मदद करती है. इसके लिए बासी रोटी को दूध में 10 मिनट के लिए भिगो दें. उसके बाद नाश्ते में इसका सेवन कर लें. इससे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने में मदद मिलती है.



शरीर को ठंडा रखती है - Is it staple chapati keep body cool

बासी रोटी को जब आप ठंडे दूध में मिलाकर खाते हैं तो इससे पेट को ठंडक मिलती है. ये शरीर के तापमान को मेंटेन रखती है. इसमें मसाला या तेल नहीं होता है, जिसकी वजह से गर्मियों के दिनों में बासी रोटी और दूध का सेवन फायदेमंद माना जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

