मूंगफली का तेल बालों में लगाने से क्या होगा? पतले बालों को घना करने के लिए कौन सा तेल लगाना चाहिए, एक्सपर्ट से जानिए

Groundnut Oil Benefits: आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, प्रदूषण और खराब खानपान के चलते बाल कमजोर और बेजान होते जा रहे हैं, जिसके चलते कम उम्र में ही लोग बालों के झड़ने, पलते बाल और डैंड्रफ आदि की समस्या से परेशान रहते हैं. हालांकि, बालों की सही से केयर की जाए तो बालों को फिर घना, मुलायम और मजबूत किया जा सकता है. बालों की केयर की जब भी बात आती है तो लोग अक्सर उलझन में रहते हैं कि बालों में कौन सा तेल लगाना चाहिए. कई लोग मूंगफली का तेल लगाने की सलाह भी देते हैं. चलिए आपको बताते मूंगफली का तेल बालों में लगाने से क्या होगा? पतले बालों को घना करने के लिए कौन सा तेल लगाना चाहिए.

यह भी पढ़ें:- इस पत्ते में कूट-कूट कर भरे हैं पोषक तत्व, दिल-दिमाग समेत शरीर को मिलेंगे ये 5 फायदे, जानिए सर्दियों में मोरिंगा क्यों खाना चाहिए?

मूंगफली का तेल बालों में लगाने से क्या होगा?

यूट्यूब पर सात्विक लाइफस्टाइल के चैनल पर मूंगफली का तेल बालों में लगाने के फायदे बताए हैं. दरअसल, मूंगफली का तेल बालों के लिए फायदेमंद है और यह बालों को घना और स्वस्थ बनाने में मदद कर सकता है. मूंगफली का तेल में ओमेगा फैटी एसिड, प्रोटीन और विटामिन ई जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो बालों के हेल्दी रखने में मदद करते हैं. हालांकि, पतले बालों को घना करने के लिए विशेषज्ञ कुछ अन्य तेलों की भी सलाह देते हैं.

मूंगफली का तेल प्रोटीन के नुकसान को कम करके बालों को मोटा और स्वस्थ बनाता है, जिससे बालों के विकास की दर में वृद्धि होती है. यह बालों के शाफ्ट में नमी बनाए रखने में मदद करता है, जिससे बाल मुलायम बनते हैं और फ्रिज को कम करते हैं. इसके मॉइस्चराइजिंग और एंटी-फंगल गुण स्कैल्प की समस्याओं जैसे डैंड्रफ और स्कैल्प सोरायसिस से लड़ने में मदद करते हैं.

पतले बालों को घना करने के लिए एक्सपर्ट कई तरह के तेलों को फायदेमंद बताते हैं. मूंगफली का तेल, अरंडी का तेल, नारियल का तेल, भृंगराज का तेल और बादाम का तेल आदि. पतले बालों को घना करने के लिए ये तेल लाभकारी हो सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.