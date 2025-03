बालकनी में लगा लें ये एक पौधा, देखते ही दूर भाग जाएंगे कबूतर, गंदगी से मिलेगा छुटकारा

How to Get Rid of Pigeons from a Balcony: हर कोई चाहता है कि उनका घर हमेशा साफ-सुथरा और सुंदर दिखे. इसके लिए वे बड़े चाव से अपने घर के कोने-कोने को सुदंर सजाते हैं. खासकर ज्यादातर लोगों के लिए उनके घर का सबसे पसंदीदा हिस्सा बालकनी होती है. यहां वे कई खूबसूरत पेड़-पौधे, झूला और टेबल-कुर्सी रखना पसंद करते हैं. हालांकि, परेशानी तब बढ़ जाती है जब कबूतर बालकनी में आकर पूरा लुक खराब कर देते हैं और जगह-जगह गंदगी भी फैला देते हैं. इससे न केवल आपको हर दूसरे दिन उस जगह की सफाई करनी पड़ती है, बल्कि बीमारी का खतरा भी बढ़ जाता है.

कई हेल्थ रिपोर्ट्स बताती हैं कि कबूतर की बीट से कुछ इस तरह के बैक्टीरिया पैदा होते हैं जो हवा में जाकर इंफेक्शन फैलाते हैं. इससे आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है, साथ ही गंभीर मामलों में ये अस्थमा का कारण भी बन सकता है. ऐसे में बालकनी से कबूतरों को दूर रखना जरूरी हो जाता है. इसके लिए यहां हम आपको एक बेहद आसान नुस्खा बता रहे हैं.

इस पौधे को देखते ही भाग जाएंगे कबूतर (how to avoid pigeons in balcony)

कबूतरों से छुटकारा पाने के लिए आप अपने घर की बालकनी में डैफोडिल (Narcissus) का पौधा लगा सकते हैं. ये पौधा दिखने में भी बेहद खूबसूरत लगता है. आइए जानते हैं डैफोडिल पौधा कैसे कबूतरों को दूर भगाता है और गंदगी से छुटकारा दिलाने में मदद करता है.

दरअसल, डैफोडिल पौधा अपनी तेज गंध के लिए जाना जाता है. इस पौधे की खुशबू कबूतरों के लिए असहनीय होती है, जिससे वे डैफोडिल के आसपास नहीं आते हैं.

इसके अलावा डैफोडिल का पौधा वातावरण को शुद्ध करता है और ताजगी लाता है. वहीं, अधिक कमाल की बात यह है कि इस पौधा को ज्यादा देखभाल की जरूरत भी नहीं होती है.

डैफोडिल को धूप पसंद है, इसलिए इसे अपनी बालकनी में ऐसी जगह पर लगाएं, जहां पर्याप्त सूरज की रोशनी मिल सके.

इसे हल्की और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में उगाना चाहिए. इससे पौधे की जड़ें सड़ती नहीं हैं और यह सही तरीके से बढ़ता है.

पौधे को नियमित रूप से पानी दें, लेकिन ध्यान रखें कि मिट्टी में पानी का जमाव न हो.

इन सब से अलग डैफोडिल को जैविक खाद देने से यह और भी अच्छे से ग्रो करता है. इससे पौधा स्वस्थ और हरा-भरा रहता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.