विज्ञापन

Bagvani Guru: घर पर धनिया उगाने का जादुई तरीका, बिना किसी तामझाम सिर्फ 5 दिन में खिल उठेंगी पत्तियां

Bagvani Guru: बाजार में महंगा मिलने वाला धनिया अगर घर पर उगा लिया जाए तो किनता अच्छा रहे. जी हां, घर पर धनिया उगाना बहुत आसान है और इसके लिए ज्यादा तामझाम की जरूरत भी नहीं पड़ती.

Read Time: 3 mins
Share
Bagvani Guru: घर पर धनिया उगाने का जादुई तरीका, बिना किसी तामझाम सिर्फ 5 दिन में खिल उठेंगी पत्तियां
घर पर धनिया कैसे उगाएं
File Photo

How To Grow Coriander At Home, Bagvani Guru: धनिया एक मसाला है, जो खाने में स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है. यही कारण है कि बाजार में धनिया महंगा मिलता है, लेकिन इस घर पर उगा लिया जाए तो कितना अच्छा रहे. जी हां, घर पर धनिया उगाना बहुत आसान है और इसके लिए ज्यादा तामझाम की जरूरत भी नहीं पड़ती. यूट्यूब पर गार्डन इन पोट नाम के चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें धनिया को घर पर उगाने का एक जादुई तरीका बताया है, जिससे सिर्फ 5 दिन में ताजी पत्तियां खिलने लगेगी. चलिए आपको बताते हैं घर पर धनिया कैसे उगाएं.

यह भी पढ़ें:- गमले में गेंदे का फूल कैसे लगाएं? जानिए घर पर मैरीगोल्ड उगाने के लिए क्या करें, बालकनी लगेगी बेहद खूबसूरत

धनिया पत्ती के पोषक तत्व

धनिया की पत्तियां कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है. इसके सेवन से सेहत को कई फायदे मिलते हैं. धनिया पत्ती विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और फोलिक एसिड जैसे विटामिन से भरपूर होती है. यह आयरन, मैंगनीज, कैल्शियम और पोटैशियम जैसे खनिजों से भी भरपूर होती है.

घर पर धनिया कैसे उगाएं

घर पर धनिया उगाना बहुत ही आसान है. इसके लिए आपको बाजार से धनिया के कुछ बीज लेकर आएं. इन बीजों को दिन भर धूप में सुखाएं. धूप में सुखाए हुए बीजों को हल्के हाथ से किसी चीज से पीसें. जब धनिया दो भागों में बट जाए. इसके बाद इन बीजों को 24-48 घंटे पानी में भिगोएं, फिर उन्हें अच्छी तरह से पानी निकलने के बाद नम मिट्टी में 1-2 इंच गहराई पर बो दें. मिट्टी को नम रखें और अंकुरण के लिए इसे धूप में रखें, जिसके बाद आप तेजी से बढ़ते पौधे देख सकते हैं.

धनिया उगाने के लिए करें
  • धनिया के बीजों को भिगो दें- धनिया के बीजों को पानी में भिगो दें और उन्हें 24 घंटे के लिए छोड़ते हैं.
  • मिट्टी तैयार करें- एक गमले या किसी बाल्टी में मिट्टी भरें और उसे अच्छी तरह से पानी दें.
  • बीजों को बोएं- धनिया के बीजों को मिट्टी में 1-2 इंच की गहराई में बोएं और उन्हें मिट्टी से ढक दें.

इस तरह से धनिया उगाने से आपको बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलेगा. इससे 5 दिन के बाद आप देखेंगे कि धनिया की पत्तियां खिल उठने लगेंगी. इसके बाद जब पत्तियां खिल जाएं तो उन्हें काट लें और अपने खाने में उपयोग करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bagvani Guru, Lifestyle, Coriander
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com