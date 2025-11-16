Bagvani Guru: गमले में जीरा कैसे उगाएं? Jeera कितने दिन में उगता है, ये है घर पर Cumin Plant लगाने का सबसे आसान तरीका

Bagvani Guru, Cumin Plant: जीरा एक ऐसा मसाला है, जो खाने में स्वाद और खुशबू बढ़ाता है. जीरा सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. जीरे के सेवन से कई बीमारियों से बचाव होता है. आसान भाषा में कहें तो जीरा दिखने में जितना छोटा है, लेकिन फायदों में बड़ा धमाका है. यही कारण है कि बाजार में जीरे की कीमत भी ज्यादा है, लेकिन कैसा रहेगा कि आप अपने घर पर जीरे का पौधा लगा लें. दरअसल, जीरे का पौधा (How To Grow Cumin) घर पर लगाना बहुत ही आसान है. चलिए बागवानी गुरु (Bagvani Guru) की इस सीरीज में बताते हैं कि घर पर जीरा कैसे उगा सकते हैं. गमले में जीरा कैसे उगा सकते हैं. घर पर जीरा उगाने में कितने दिन लगते हैं. इसके साथ ही घर पर जीरा उगाने का सही तरीका क्या है.

घर पर जीरा कैसे उगाएं (How To Grow Cumin)

दिल्ली के धीरपुर इलाके में रहने वाले पारस सिसोदिया ने अपने घर पर बागवानी बनाई हुई है. उन्होंने अपनी बागवानी का नाम पारस की बागवानी रखा है. पारस ने बताया कि वह ज्यादातर चीजें अपने घर पर लगाते हैं, जैसे टमाटर, धनिया, पुदीना, जीरा और कई प्रकार के फूल आदि. उन्होंने बताया कि घर पर जीरा उगाना बहुत ही आसान है. इसके लिए एक बड़ा गमला लें, उसमें जल निकासी के लिए छेद होना चाहिए. घर की रसोई में रखे हुए जीरे के कुछ बीजों से ही आप जीरे का पौधा लगा सकते हैं.

पारस के मुताबिक, घर पर जीरे का पौधा लगाने के लिए, पहले बीजों को 8 घंटे तक भिगोएं. फिर एक गमले में अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी भरकर, बीज बोएं और ऊपर से हल्की मिट्टी की परत से ढक दें और नियमित रूप से पानी दें, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि पौधे में ज्यादा पानी नहीं देना. इससे मिट्टी गिली रहेगी और बीज खराब हो सकते हैं. इसके बाद गमले को ऐसी जगह रखें, जहां उसे दिन भर में कम से कम 6-8 घंटे धूप मिल सके और मिट्टी को नम बनाए रखें.

जीरा के बीज को गमले में 1-2 इंच गहरा बोएं.

बीज को मिट्टी से ढकें और हल्के से दबाएं.

गमले को पानी दें और ध्यान रखें मिट्टी नम रहे.

गमले को धूप में रखें, लेकिन सीधे धूप में न रखें.

पारस के मुताबिक, जीरे की सही बुवाई और सही देखभाल की जाए तो आमतौर पर जीरा 7 से 14 दिनों में अंकुरित हो जाता है, लेकिन जीरे को पकने में 120 दिन तक लग सकते हैं. इसके बाद जब बीज दिखाई देने लगें, तो बीज के गिरने से पहले ही कटाई कर लें.

