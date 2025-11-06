Bad Morning Habits: सुबह आंख खुलते ही भूलकर भी नहीं करने चाहिए ये 4 काम, पूरा दिन हो जाएगा खराब, नहीं कर पाएंगे कोई काम

Bad Morning Habits: अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि अगर सुबह की शुरुआत अच्छी न हो तो पूरा दिन भी खराब बीतता है. ऐसे में अक्सर लोग सुबह आंख खुलते ही जाने-अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे पूरे दिन की एनर्जी और पॉजिटिविटी खत्म हो जाती है. साथ ही इसका प्रभाव हमारी सेहत पर भी पड़ता है. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुबह की शुरुआत अच्छी हो और आपका पुरा दिन बहुत शानदार गुजरे तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है. इसी के चलते आज हम वो 4 काम बताने जा रहे हैं जो सुबह आंख खुलते ही भूलकर भी नहीं करने चाहिए, वरना आपका पूरा दिन खराब हो सकता है. इसके अलावा किसी काम को करने में एकाग्रता भी नहीं बन पाएगी.

आज के डिजिटल दौर में लोगों को सोशल मीडिया की लत लग गई है. ऐसे में वे सुबह उठकर सबसे पहले अपना सोशल मीडिया अकाउंट ही चेक कर अपने दोस्तों से गॉसिप्स लेते हैं. नींद पूरी करने बाद ऐसा करने से आपको काफी ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है. साथ ही आपकी मानसिक स्थिति पर भी बुरा असर पड़ने का भी खतरा बढ़ जाता है.

कई लोगों को सुबह उठकर कॉफी पीने की आदत होती है. लेकिन क्या आप जानते हैं ये आदत आपकी सेहत के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो सकती है. इससे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है. ऐसे में कॉफी हमेशा सुबह उठने के 1-2 घंटे बाद पीने की सलाह दी जाती है.

सुबह उठकर सबसे पहले आपको अपने लिए टाइम निकालना चाहिए. इस समय आप लाइट वर्कआउट, एक्सरसाइज, साइकिलिंग कर सकते हैं. सुबह उठते ही काम शुरू कर देने से आपकी पूरे दिन की एनर्जी खराब हो सकती है और बॉडी में काफी आलस भी महसूस हो सकता है.

कई लोग सुबह उठकर ही छोले भटूरे या आलू पूड़ी जैसा मसालेदार और हैवी नाश्ता करना पसंद करते हैं. लेकिन ये मसालेदार भोजन आपकी सेहते के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है. साथ ही इससे पाचन तंत्र बिगड़ने का भी खतरा बढ़ जाता है. फिर अगर आपका पेट खराब रहेगा तो दिनभर काम करने में एकाग्रता नहीं बनेगी. ऐसे में सुबह उठकर बैलेंस और लाइट ब्रेकफास्ट ही करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.