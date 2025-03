डायबिटिक पेशेंट गर्मियों में इन 5 फलों से करें परहेज, 300 से भी ज्यादा हो सकता है शुगर लेवल

Bad Fruits For Diabetic Patient In Summers: अगर आप डायबिटिक पेशेंट (Bad Fruits For Diabetic Patients) हैं, तो फल खाने में सावधानी बरतनी चाहिए. क्योंकि कुछ फलों में भरपूर मात्रा में नेचुरल शुगर पाई जाती है जिसको फ्रुक्टोज भी कहा जाता है (Diabetic Patients Should Avoid Fructose). इसकी ज्यादा मात्रा होने से ही ब्लड शुगर लेवल अफैक्ट हो सकता है और तेजी से बढ़ा सकता है. इसलिए ही गर्मियों में सोच समझकर फल खाने चाहिए (Health Risks of Eating High-Sugar Fruits for Diabetics). ऐसे में चलिए उन फलों के बारे में जानते हैं, जिससे डायबिटिक लोगों को बचना चाहिए.

1. तरबूज : तरबूज में पानी और नेचुरल शुगर ज्यादा होती है. जिससे शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है. इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) 72 होता है, जो डायबिटीज मरीजों के लिए हानिकारक हो सकता है.

2. अनानास : अनानास भी मीठा फल है, जिसमें GI 66 होता है. इसको खाने से ब्लड शुगर अचानक बढ़ सकता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है.

3. अंगूर : अंगूर में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज की मात्रा ज्यादा होते है, जिससे शुगर लेवल जल्दी बढ़ सकता है. इसका GI 59 होता है, जो डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा नहीं है.

4. चेरी : चेरी भी मीठा फल है. जिससे ब्लड शुगर बढ़ सकता है. इसका GI मीडियम लेवल पर होता है. जिससे शुगर कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है.

5. केला : केला एनर्जी देने वाला फल है, लेकिन इसमें स्टार्च और शुगर ज्यादा होती है. जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है. इसका GI 60 से ज्यादा होता है, इसलिए डायबिटीज मरीजों को इसे सीमित मात्रा में खाना चाहिए.

ब्लड शुगर लेवल बढ़ने से क्या परेशानियां होती हैं?

धुंधला दिखना

सिरदर्द और चिड़चिड़ापन

घाव भरने में देरी

भूख ज्यादा लगना

हाथ-पैर में झुनझुनी

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.