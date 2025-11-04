विज्ञापन

बाबा रामदेव ने बताया हनुमान जी जैसा चाहिए बल तो कर लें ये 3 आसन, जिंदगी भर रहेंगे तंदुरुस्त

Baba Ramdev Yoga Tips: योग गुरु बाबा रामदेव के मुताबिक, हनुमान जी जैसा बल पाने के लिए तीन आसनों को रोजाना करना चाहिए. ये आपके जीवन को तंदुरुस्त बना सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
बाबा रामदेव ने बताया हनुमान जी जैसा चाहिए बल तो कर लें ये 3 आसन, जिंदगी भर रहेंगे तंदुरुस्त
हेल्दी और फिट रहने के लिए योगासन
File Photo

Baba Ramdev Yoga Tips: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में खानपान से लेकर लाइफस्टाइल तक पूरी तरह से बदल चुका है, जिसके चलते कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से शरीर को अपना शिकार बना रही हैं. हालांकि, हेल्दी और फिट रहने के लिए लोग कई तरह के उपयोग करते रहते हैं. अगर, आप भी घर बैठे बिना जिम जाए फिट रहना और हेल्दी रहना चाहते हैं तो योग गुरु बाबा रामदेव ने कुछ जरूरी आसन बताए हैं, जिन्हें रोजाना घर पर ही करने से शरीर को हनुमान जी जैसी ताकत मिलेगी और सेहत को भी कई फायदे मिलेंगे.

यह भी पढ़ें:- Baby Care Tips: 1 साल तक बच्चे को Talcum Powder लगाना चाहिए या नहीं? डॉक्टर से जानिए बच्चे पर क्या होता है असर

योग गुरु बाबा रामदेव के मुताबिक, हनुमान जी जैसा बल पाने के लिए तीन विशेष आसनों को रोजाना करना चाहिए. ये आपके जीवन को तंदुरुस्त बना सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं इन आसनों को करने से क्या फायदा मिलता है और इन्हें कैसे करना चाहिए.

हनुमान आसन

हनुमान आसन एक ऐसा आसन है, जो आपके शरीर को मजबूत बनाने में मदद करता है. यह आसन आपके पैरों और हाथों पर संतुलन बनाने में मदद करता है, जिससे आपके शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है.

हनुमान दंड

बाबा रामदेव के मुताबिक, हनुमान दंड एक ऐसा आसन है, जो आपके शरीर को लचीला बनाने में मदद करता है. यह आसन आपके शरीर को आगे की ओर झुकाने में मदद करता है, जिससे आपके शरीर की मांसपेशियों को लचीला बनाने में मदद मिलती है. रोजाना हनुमान दंड करने से सेहत को भी कई फायदे मिलते हैं.

वज्रासन

वज्रासन को रोजाना करने से शरीर को स्थिर और शांत बनाने में मदद मिलती है. यह आसन आपके शरीर को बैठने की स्थिति में रखता है, जिससे आपके शरीर की मांसपेशियों को आराम मिलता है. इस आसन पाचन तंत्र मजबूत रहता है और बीमारियों से भी बचाव होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Baba Ramdev 2025, Baba Ramdev Yoga, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com