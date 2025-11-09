2 तरह की दाल और चावल मिलाकर दुल्हन घर पर ही बना लें देसी उबटन, चमकने लगेगी स्किन, डॉक्टर ने बताया बच जाएंगे पार्लर के हजारों रुपये

Home Remedies for Brighten Skin: नवंबर महीने की शुरुआत होते ही शादियों का सीजन भी शुरू हो चुका है. शादी-ब्याह किसी त्योहार से कम नहीं होते हैं. ये पूरा फंक्शन लगभग एक हफ्ते तक चलता है. साथ ही इसमें खर्चे भी बहुत होते हैं. खासतौर से दुल्हन और बाकी लड़कियों को इस समय पार्लर-सैलून का मोटा खर्चा झेलना पड़ता है. कभी-कभी तो पार्लर में हजारों रुपये खर्च हो भी जाते हैं लेकिन मनमुताबिक नतीजा देखने को नहीं मिलता है. ऐसे में अगर आप इस बार के वेडिंग सीजन में पैसे बचाने का सोच रही हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको घर पर ही ग्लोइंग स्किन पाने का बहुत ही असरदार और सस्ता घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं.

घर पर बनाएं देसी उबटन

हर एक दुल्हन अपनी वेडिंग पर एकदम चमकती-दमकती स्किन की चाह रखती है. इसके लिए वे बाजार के कई प्रोडक्ट्स का भी प्रयोग करती हैं लेकिन इसमें काफी ज्यादा खर्चा हो जाता है. ऐसे में आज हम आपको एक देसी उबटन के बारे में बताएंगे जिससे आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी और खर्च भी ज्यादा नहीं होगा. इसकी जानकारी आयुर्वेदिक डॉक्टर शोबना ने अपनी इंस्टाग्राम वीडियो में दी है. आइए जानते हैं इस उबटन को कैसे बनाएं और कैसे इस्तेमाल करें.

मसूर दाल

चना दाल

चावल

हल्दी

केसर के धागे

चंदन पाउडर

दही

इस उबटन को बनाने के लिए आप एक पैन पर डेढ़ चम्मच मसूर दाल, डेढ़ चम्मच चना दाल, ⁠डेढ़ चम्मच चावल, 1 चम्मच हल्दी और 8-10 केसर के धागों को हल्की आंच पर रोस्ट करें. ध्यान रहे कि आपको इसे तब तक रोस्ट करना है जब तक हल्दी का रंग ब्राउन न हो जाए. इसके बाद इस मिश्रण को मिक्सी में अच्छे से पीस लें और एक पाउडर तैयार कर लें. अब इसमें चंदन पाउडर को मिक्स करें.

इस पूरे पाउडर को दही के साथ मिलाकर अपनी चेहरे-हाथों-पैरों की त्वचा पर लगा लें. 15 मिनट के बाद मसाज करते हुए इसे साफ पानी से धो लें. आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा. इसे आप हफ्ते में 1 से 2 बार लगा सकती हैं.

डॉक्टर शोबना बताती हैं कि इस मास्क या देसी उबटन को लगाने से स्किन की टैनिंग दूर होती है और त्वचा प्राकृतिक रूप से ग्लो करने लगती है. साथ ही इसके इस्तेमाल से पार्लर-सैलून में लगने वाले हजारों रुपये भी आसानी से बचाए जा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.