रातभर में चमक जाएगा चेहरा! घर पर ही बनाकर लगा लें ये नाइट क्रीम, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बता दिया तरीका

Homemade Night Cream: हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा नेचुरली चमकदार और हेल्दी दिखे. इसके लिए आजकल लोगों ने स्किनकेयर करना शुरू कर दिया है. अधिकतर लोग बाजार के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जो कभी-कभी नुकसानदायक साबित होते हैं. ऐसे में इसकी जगह आप घर में रखी कुछ चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसी के चलते आयुर्वेदिक डॉक्टर शोभना ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर एक नाइट क्रीम के बारे में बताया है. ये क्रीम आसानी से घर पर बनाई जा सकती है और इसे रात भर लगाने से अगले दिन आपकी स्किन एकदम मुलायम और शाइनी हो सकती है.

नाइट क्रीम बनाने के लिए सामग्री

1 चम्मच मुलेठी पाउडर

4 चम्मच गुलाब जल

1 चम्मच एलोवेरा जेल

7-8 बूंद बादाम तेल

विटामिन ई कैप्सूल

इसके लिए आप एक बर्तन में 1 चम्मच मुलेठी पाउडर के साथ 4 चम्मच गुलाब जल डालकर एक घोल बना लें. अब इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दें. अब इस घोल को छानने के बाद इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल, 7-8 बूंद बादाम तेल और विटामिन ई कैप्सूल को पंचर कर डाल दें. अब इन सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लें और आपकी नाइट क्रीम तैयार है.

इस नाइट क्रीम को आप रोजाना रात को अपने फेस पर लगाएं और हल्के हाथों से मसाज करें. इसको लगाने से दाग-धब्बे, स्किन पिगमेंटेशन जैसी समस्या तो दूर होगी ही और स्किन भी एकदम चमकने लगेगी.

स्किन के लिए गुलाबजल बहुत ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो स्किन को फ्रेश रखते हैं. इसके अलावा इससे त्वचा का पीएच लेवल भी एकदम मेनटेन रहता है.

स्किन के लिए एलोवेरा जेल किसी वरदान से कम नहीं है. ये त्वचा संबंधी कई समस्याओं को दूर करने में बेहद लाभदायक साबित होता है. साथ ही इसको लगाने से स्किन में नमी भी बनी रहती है.

बादाम का तेल विटामिन ई का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है. इसे लगाने से त्वचा हेल्दी बनी रहती है. साथ ही ये रूखी स्किन के लिए नेचुरल मॉइस्चराइजर का भी काम करता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.