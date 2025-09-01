मुंह के छालों को एक ही बार में ठीक कर सकते हैं ये पत्ते, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया दांतों का पीलापन भी हो जाएगा साफ, जानिए इस्तेमाल का तरीका

Mouth Ulcer Remedies: मुंह में छाले होना एक बेहद आम समस्या है. हालांकि, कई बार ये छाले बेहद तकलीफ देने लगते हैं. जलन और दर्द के कारण खाना-पीना मुश्किल हो जाता है. साथ ही कई बार बोलने में भी परेशानी होने लगती है. अब, अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको एक ऐसे औषधीय पत्ते के बारे में बता रहे हैं, जो छालों की तकलीफ को नेचुरल तरीके से ठीक करने में असर दिखा सकते हैं. इतना ही नहीं, इन पत्तों का सेवन मुंह से जुड़ी और भी कई परेशानियों में फायदेमंद हो सकता है. आइए जानते हैं इनके बारे में-

ओरल हेल्थ के लिए बेहद फायदेमंद हैं ये पत्ते

दरअसल, इन पत्तों के बारे में फेमस आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने बताया है. डॉक्टर ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में कहते हैं, मुंह में छाले होने पर आप चिरचिटा (Chirchita) के पत्तों को चबा सकते हैं. इसे अपामार्ग या चिड़चिड़ा भी कहा जाता है. यह पौधा अक्सर घरों के आसपास या खाली जगहों पर उगता है. आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में इसका इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है. रिसर्च में भी पाया गया है कि चिरचिटा में एंटीमाइक्रोबियल और एंटीइंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो मुंह में बैक्टीरिया को खत्म करने और सूजन कम करने में मदद करते हैं.

डॉक्टर बताते हैं, चिरचिटा के पत्ते चबाने से मुंह के छालों में जल्दी आराम मिलता है.

यह मसूड़ों से खून आना, बदबू और दांतों की सेंसिटिविटी कम करता है.

इन पत्तों का सेवन दांतों का पीलापन दूर कर प्राकृतिक चमक लाने में भी असर दिखा सकता है.

इन सब से अलग इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण माउथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचाव कर सकते हैं.

डॉक्टर बताते हैं, ओरल हेल्थ के लिए आप कई तरह से चिरचिटा का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे-

पानी में चिरचिटा के पत्ते उबालकर उसका माउथवॉश बनाएं और सुबह-शाम कुल्ला करें. इससे छालों में जल्द आराम मिलेगा.

आप इन पत्तों का पाउडर बनाकर टूथपेस्ट में मिलाकर ब्रश कर सकते हैं.

रोज सुबह खाली पेट 3-4 पत्ते चबाएं और कुल्ला करें. ऐसा दिन में दो से तीन बार करने पर छाले ठीक हो सकते हैं.

इन सब से अलग आप इन पत्तों का पेस्ट बनाकर दांतों और मसूड़ों की मसाज भी कर सकते हैं.

डॉक्टर जैदी आगे बताते हैं, चिरचिटा एक सस्ता और प्राकृतिक उपाय है, जो दांतों और मुंह की कई समस्याओं को जड़ से ठीक करने में मदद कर सकता है. हालांकि, अगर आप गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही हैं या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.