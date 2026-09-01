DIY Face Serum: अपराजिता के फूलों से बनाएं होममेड फेस सीरम, सिर्फ 2 चीजों से आएगा चेहरे पर नेचुरल ग्लो

ग्लोइंग और हाइड्रेटेड स्किन के लिए लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर काफी पैसे खर्च करते हैं. लेकिन अगर आप घर पर कम चीजों से कोई आसान उपाय आजमाना चाहते हैं, तो अपराजिता के फूलों से बना यह DIY फेस सीरम ट्राई कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए सिर्फ अपराजिता के फूल और अलसी के बीज चाहिए.
अपराजिता और अलसी से तैयार होगा सीरम
जानकारी के अनुसार, अपराजिता के फूल अपने नीले रंग के साथ एंथोसायनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए जाने जाते हैं. वहीं, अलसी के बीज पानी में पकने पर जेल जैसा टेक्सचर बनाते हैं. जिससे त्वचा को नमी देने में मदद मिल सकती है. दोनों को मिलाकर एक हल्का घरेलू सीरम तैयार किया जा सकता है.
ऐसे बनाएं घर पर फेस सीरम
एक पैन में एक गिलास पानी गर्म करें. इसमें करीब एक चम्मच अलसी के बीज और एक मुट्ठी अपराजिता के फूल डालें. इसे धीमी आंच पर 7-8 मिनट पकाएं. मिश्रण को छानकर पूरी तरह ठंडा करें और फिर सााफ, एयरटाइट कंटेनर में भरकर फ्रिज में रखें.
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3 से 5 दिन में करें इस्तेमाल
इसके अलावा, यह होममेड सीरम फ्रिज में करीब 3 से 5 दिन तक इस्तेमाल किया जाा सकता है. इस्तेमाल से पहले इसकी गंध और टेक्सचर जरूर जांचें. गंध या बनावट बदलने पर इसे त्वचा पर न लगाएं.
त्वचा पर कैसे लगाएं
फेसवॉश के बाद 2-3 बूंद सीरम चेहरे पर लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें. इसके बाद मॉइश्चराइजर लगाएं. पहली बार इस्तेमााल से पहले पैच टेस्ट करना बेहतर है. ध्यान रखें, यह घरेलू नुस्खा है और इससे हर व्यक्ति की त्वचा पर एक जैसाा असर जरूरी नहीं है.
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