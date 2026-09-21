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Gardening Tips: अपराजिता में भर-भरकर फूल चाहिए तो ऐसे करें पौधे की देखभाल, जानिए आसान तरीका

Gardening Tips: अपराजिता में ज्यादा फूल पाने के लिए तेज दोपहर की धूप से पौधे को बचाएं, मिट्टी में नमी बनाए रखें और जरूरत के मुताबिक खाद दें. सही पानी, जल निकासी, प्रूनिंग और सूखे फूल हटाने से पौधे की ग्रोथ बेहतर हो सकती है.

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Gardening Tips: अपराजिता में भर-भरकर फूल चाहिए तो ऐसे करें पौधे की देखभाल, जानिए आसान तरीका
अपराजिता में ज्यादा फूल पाने के लिए तेज दोपहर की धूप से पौधे को बचाएं
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अपराजिता के नीले और सफेद फूल घर की बालकनी या छत की खूबसूरती बढ़ा देते हैं. लेकिन तेज गर्मी और गलत देखभाल की वजह से इसकी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं, बेल मुरझाने लगती है और फूल आना कम हो सकता है. अगर आपके पौधे के साथ भी ऐसा हो रहा है तो कुछ आसान तरीकों से इसकी दोबारा अच्छी ग्रोथ में मदद की जा सकती है. बागवानी एक्सपर्ट के अनुसार, अपराजिता को सही रोशनी, पानी, जल निकासी और समय-समय पर छंटाई की जरूरत होती है.

तेज धूप से ऐसे बचाएं पौधा

गर्मी में दोपहर की सीधी तेज धूप अपराजिता की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकती है. गमले को ऐसी जगह रखें जहां सुबह की हल्की धूप मिले और दोपहर में पौधे को कुछ छांव मिल सके. बहुत गर्म जगह पर ग्रीन नेट का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. गमले की मिट्टी जल्दी सूख रही है तो मल्चिंग मददगार हो सकती है. मिट्टी की ऊपरी सतह पर सूखे पत्तों की पतली परत बिछा दें. इससे नमी कुछ समय तक बनी रहती है. ध्यान रखें कि मल्च तने से सटा हुआ न हो और गमले में पानी जमा न होने पाए.

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खाद देते समय रखें इन बातों का ध्यान

फूलों वाले पौधों को बढ़ने के लिए संतुलित पोषण चाहिए. घर की बनी खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चायपत्ती को पहले अच्छी तरह धोकर और सुखाकर ही मिट्टी में मिलाएं. केले के छिलकों से बनी खाद में पोटैशियम हो सकता है, लेकिन इसे पौधे की पूरी खाद का विकल्प न मानें. जरूरत के मुताबिक संतुलित खाद देना ज्यादाा बेहतर है. साथ ही, अपराजिता में पानी तभी दें जब मिट्टी की ऊपरी परत कुछ सूखी लगे. गर्मी में सुबह पानी देना अच्छा विकल्प है. शाम को भी पानी दिया जा सकताा है, लेकिन मिट्टी को लगातार गीला रखने से बचें. गमले में नीचे जल निकासी के छेद जरूर होने चाहिए.

ज्यादा फूलों के लिए प्रूनिंग जरूरी

सूखी और कमजोर टहनियों को समय-समय पर हटा दें. नई शाखाओं को बढ़ावा देने के लिए हल्की प्रूनिंग की जा सकती है. इससे पौधा घनाा होने में मदद मिलती है और फूल आने के लिए नई शाखाएं विकसित हो सकती हैं.

सूखे फूल भी समय पर हटाएं

अगर फूलों से बीज नहीं चाहिए तो मुरझाए फूलों को हटा सकते हैं. इससे पौधे की ऊर्जा बीज बनाने के बजाय नई ग्रोथ और फूलों की तरफ जा सकती है. हालांकि, स्वस्थ पौधे में कुछ फूलों को बीज बनने के लिए छोड़नाा भी ठीक है.

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