Amazon Great Indian Festival Sale 2021: टॉप 10 सबसे अधिक बिकने वाली किचन चिमनी

इस स्लीक ब्लैक चिमनी में सेंसर तो हैं ही, साथ ही इसमें ऑटो क्लीन का फीचर भी दिया गया है. इसकी खासियत है कि ये चलने के दौरान कम आवाज करती है और इसमें ऑयली धूए को भी खींचने की क्षमता है.

2. Faber Kitchen Chimney

इस चिमनी में घुमावदार ग्लास शेप दी गई है और इसमें टच कंट्रोल के अलावा ऑटो क्लीन फीचर भी है. पावरफुल मोटर वाली ये चिमनी चलाए जाने के बाद काफी कम आवाज करती है.

3. Hindware Nadia KItchen Chimney

इस चिमनी में टच टेक्नोलॉजी के अलावा मोशन सेंसर भी है. इसे लगाने के बाद आप काफी बेहतरीन कूकिंग अनुभव को फील करेंगे.

4. Eurodomo Kitchen Chimney

इस चिमनी में भी ऑटो क्लीन और टच कंट्रोल मौजूद है. इसमें ग्लास बॉडी इसे बाकियों से काफी अलग बनाती है. साथ ही इसके फिल्टर स्टेनलेस स्टील के हैं.

5. Glen Kitchen Chimney

ऑटो क्लीन, टच कंट्रोल और मोशन सेंसर फीचर वाली ये चिमनी आपको बेस्ट रिजल्ट देगी और इसमें फिल्टर भी नहीं है.

6. Blowhot Kitchen Chimney

इस चिमनी में बाफले फिल्टर के अलावा एलईडी लैंप भी मौजूद है. इस किचन में इंस्टाल करना काफी आसान है और यह काफी कम जगह लेती है.

7. Whirlpool Kitchen Chimney

ब्लैक कलर की इस चिमनी में मोशल और सेंसर तकनीक दी गई है. साथ ही इसमें हीट ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी फीचर भी दिया गया है. इसे जरूर खरीदें.

8. Glen Kitchen Chimney

अपनी बेहतरीन लुक के अलावा ये चिमनी काम में भी बेस्ट देती है. इसमें फिल्टर नहीं है, इसलिए इसे जल्दी जल्दी साफ करने का झंझट नहीं है.

9. Kutchina Kitchen Chimney

चिमनी का एलिगेंट डिजाइन काफी बेहतरीन है. इसमें भी ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी दी गई है. इसे जरूर ट्राई करें.

10. Kaff Kitchen Chimney

डबल फिल्टर वाली ये चिमनी स्मोक फ्री फीचर के साथ बनाई गई है. इसका पावरफुल फिल्टर ऑयल क्लेक्टर के रूप में काम करता है. साल ही इसमें एनर्जी सेविंग एलईडी लाइट दी गई है.

