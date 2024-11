Side Effects Of Almonds: ज्यादा बादाम खाने से होती हैं ये बीमारियां, जानें एक दिन में कितने बादाम खाने चाहिए और कैसे

Almond Causes Diseases: बादाम जो कि एक हेल्दी ड्राईफ्रूट (Dryfruit) है. बादाम को खाने के कई फायदे (Benefits of Almonds) हैं. रोजाना बादाम खाने से शरीर के कई रोग मिट जाते हैं. बादाम को कई लोग रातभर पानी में भिगोकर, सुबह उठकर उन्हें छीलकर खाते हैं. तो कई लोग ऐसी ही मुट्ठी में भर दिनभर चबाते रहते हैं. बादाम खाने के अनगिनत लाभ है, इसे नकारा नहीं जा सकता. यहां तक कि डॉक्टर भी काजू, किश्मिश, अखरोट और छुआरे आदि ड्राईफ्रूट्स की तरह बादाम खाने की भी सलाह देते हैं. एक हेल्दी लाइफस्टाइल में बादाम का भी बड़ा अहम योगदान होता है. बादाम के बारे में इतना कुछ जानने के बाद क्या आप इस बात पर यकीन कर पाएंगे की बादाम खाने से कई बीमारियां (Disadvantages of Almonds)भी होती हैं, नहीं ना?. बिल्कुल सही सोचा आपने, लेकिन यह हकीकत है कि बादाम खाने से कुछ बीमारियां हैं, जो अपनी जद में ले सकती हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.

बादाम खाने से होने वाले नुकसान और बीमारियां (Almond causes These Diseases)



एलर्जी (Allergy)



शरीर में किसी भी तरह की एलर्जी है, तो बादाम ही नहीं बल्कि कोई भी ड्राईफ्रूट्स खाने से बचें. जिन लोगों को अखरोट खाने से एलर्जी की समस्या है, तो वो लोग बादाम से भी दूरी बना लें. बादाम खाने से गले में दर्द और सूजन हो सकती हैं. इसके लक्षणों में मुंह में कैविटी में होने वाली खुजली, गाल में सूजन, होंठ और जीभ का सूजना हैं.



वजन बढ़ना (Weight Gain)

वेट लॉस करना आज एक आम समस्या बन चुकी है. ज्यादातर लोग बढ़ते वजन का शिकार हो रहे हैं और वजन घटाने के लिए एक्सरसाइज से लेकर वेट लॉस की दवाईयां तक खा रहे हैं. लेकिन अगर आप अपना वजन कम कर रहे हैं, तो जरूरत से ज्यादा बादाम खाने से बचें, क्योंकि इसमें अधिक कैलोरी होती है. बता दें, एक औंस बादाम में 160 कैलोरी होती है, जिसे घटाने के लिए पसीना छूट जाएगा.



कब्ज (Constipation)

खाना सही से पच ना पाने कारण सुबह अच्छे से पेट साफ नहीं हो पाता है और इस कारण कब्ज होने लगती है. लेकिन कब्ज होने का दूसरा कारण ज्यादा बादाम खाना भी है. बादाम में ज्यादा फाइबर होता है, जो कब्ज का कारण बनता है.



किडनी में पथरी (Kidney Stone)

पेट और किडनी में पथरी की समस्या भी अब आम हो चुकी है. इसलिए जिस किसी को भी पथरी की समस्या खासकर किडनी स्टोन की समस्या है, उन्हें बादाम खाने से बचना चाहिए, क्योंकि बादाम में ऑक्सालेट की मात्रा ज्यादा होती है, जो किडनी स्टोन का कारण बनता है.



जलन और गैस ( Gastric Problems)

जिनके शरीर में एसिड ज्यादा होता है, यानि जिन्हें रिफ्लक्स या गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स की समस्या होती हैं, उन्हें खासकर बादाम को सही मात्रा में ही खाना चाहिए, नहीं तो पेट में गैस और जलन की समस्या बहुत अधिक बढ़ सकती है.



खून बहना ( Blood Circulation Problems)

बादाम में विटामिन ई की मात्रा अधिक होती है, जो शरीर में खून को जमने से रोकता है. शरीर में खून के ना जमने से शरीर में तेजी से खून बहने की समस्या उत्पन्न हो सकती है.



स्वस्थ रहने के लिए रोजाना कितने बादाम खाने चाहिए (How Much Almonds You Need To Eat in A Day?)

बादाम खाने से कोई समस्या ना हो, इसलिए दिन में 5 से 6 बादाम रोजाना खा सकते हैं.

जो लोग हैवी वर्कआउट करते हैं वो दिन में 8 से 10 बादाम का सेवन आसानी से कर सकते हैं.

बादाम नुकसान ना करें, इसलिए इन्हें पानी में ही भिगोकर ही खाएं.

बादाम को एक कटोरी पानी में रातभर छोड़ दें और सुबह उन्हें छीलकर खा लें.

बादाम सुबह खाली पेट खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.