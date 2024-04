रात में नींद नहीं आती है तो आज से सोते समय इन 5 चीजों में से एक मिलाकर पी जाइए, फिर सोएंगे आराम से

What to mix in milk : सोने से पहले खाइए ये चीजें, आएगी अच्छी नींद.

खास बातें रात को अच्छी और गहरी नींद के लिए ये पीएं.

दूध में ट्राइप्टोफैन नमक अमीनो एसिड पाया जाता है.

हल्के गर्म दूध में एक चम्मच अश्वगंधा पाउडर मिलाकर करें सेवन.

What to mix in milk : हेल्थी रहने के लिए रात को अच्छी और गहरी नींद (how to sleep better) लेना बहुत जरुरी है. लेकिन आजकल की बदलती तनावपूर्ण जीवनशैली में काफी लोगों को नींद न आने की समस्या का सामना करना पड़ता है. रात में ठीक तरह से न सो पाने के कारण न केवल शारीरिक, बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर पड़ता है. अगर आपको भी रात में नींद नहीं आती है, तो सोने से पहले दूध का सेवन (milk before bed) आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. बता दें कि दूध में ट्राइप्टोफैन नामक अमीनो एसिड (amino acid) पाया जाता है, जो नींद लाने में मदद करता है. रात को सोने से पहले दूध में कुछ खास चीजों को मिलाकर सेवन करने से अच्छी और गहरी नींद आती है. वैसे तो दालचीनी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है. लेकिन नियमित रूप से रात को सोने से पहले दूध में दालचीनी मिलाकर पीने से अच्छी और गहरी मिल सकती है. इसके लिए एक गिलास गुनगुने दूध में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को मिलाकर पिएं.

Photo Credit: iStock

दूध में अश्वगंधा मिलाकर पीएं | Ashwagandha milk for better sleep