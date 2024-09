बच्चा ज्यादा समय टीवी और मोबाइल पर बिता रहा है तो एक बार WHO की यह रिसर्च देख लें, कितना है नुकसानदायक

Parenting Tips: एक स्टडी के मुताबिक आज पूरे विश्व भर में बच्चों में मोबाइल देखने की लत बढ़ती जा रही है, जिसका बच्चों की सेहत पर बहुत ही बुरा असर देखने को मिल रहा है. जर्नल ऑफ द इंटरनेशनल चाइल्ड न्यूरोलॉजी एसोसिएशन की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है. एक साइकोलॉजिस्ट ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि विश्व भर में जिस प्रकार बच्चे टीवी और मोबाइल पर (how to reduce mobile addiction in child) अपना समय बिता रहे हैं वह बहुत ही खतरनाक है. 1 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे दिन में लगभग 4 से 5 घंटे तक मोबाइल में और टीवी में उलझे रह रहे हैं, इससे जाहिर है कि उनमें स्वास्थ्य (Harmful Side Effects of Mobile Phones On Children) संबंधी बहुत सारी समस्याएं होने का खतरा है. ऐसे बच्चों में खास तौर पर दिल से जुड़ी (Bad effects of mobile phone on child) बीमारियां मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियों का खतरा ज्यादा होने की संभावना होती है.

बहुत समय तक मोबाइल देखने के नुकसान

विशेषज्ञ बताते हैं कि कम उम्र में ही जो बच्चे टीवी और मोबाइल पर अपना ज्यादा वक्त बिताते हैं, धीरे-धीरे उनके दिमाग का विकास रुकने लगता है और और उनकी आंखें भी कमजोर होने लगती हैं. लगभग 22% बच्चों में ऑटिज्म नामक बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं. बड़े लोगों में यह खतरा कम देखने को मिलता है, क्योंकि उनका दिमाग पूरी तरह से डेवलप हो चुका होता है.





विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है?

WHO के मुताबिक 2 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल और टीवी से दूर रखना चाहिए. दो से 5 साल तक के बच्चों को हफ्ते में केवल 2 से 3 घंटे तक का ही स्क्रीन टाइमिंग देना चाहिए. मनोविज्ञान विभाग के एक प्रमुख डॉक्टर का कहना है कि अगर आपका बच्चा दिन में ज्यादा से ज्यादा टाइम मोबाइल या टीवी पर गुजराने है तो उसमें इमोशनल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का लक्षण नजर आ सकता है. ऐसे बच्चों में अक्सर देखा जाता है कि वह खुद में ही खोए रहते हैं और पढ़ाई में भी उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहता.



ज्यादा देर तक मोबाइल और टीवी देखने से कई नुकसान हो सकते हैं:



मोबाइल देखने के नुकसान



आंखों की समस्या: ज्यादा देर तक मोबाइल देखने से आंखों में दर्द, सूखापन और देखने संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.

नींद की कमी: मोबाइल देखने से नींद की कमी हो सकती है.

मानसिक स्वास्थ्य: ज्यादा मोबाइल देखने से मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है, जैसे कि चिंता और डिप्रेशन.

सिरदर्द और तनाव: मोबाइल देखने से सिरदर्द और तनाव हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.