पार्टनर को थैंक यू कहने से बढ़ता हैप्पी हार्मोंस, रिश्ता होता है मजबूत, रिसर्च में आए चौंकाने वाले परिणाम

Benefits Of Saying Thank You: किसी भी इंसान के अंदर पॉजिटिविटी उसके नेचर से झलकती है. वह इंसान कैसा है उसके ग्रिटीट्यूड (gratitude) से अंदाजा लगाया जा सकता है. अगर कोई इंसान किसी से हंस बोल कर बातें कर रहा है, अपना ग्रिटीट्यूड उसे शो कर रहा है, तो वह इंसान पॉजिटिव नेचर वाला होता है और यह ग्रिटीट्यूड न सिर्फ दूसरों को पसंद आता है, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है. जी हां, अपना ग्रिटीट्यूड शो करना या किसी को शुक्रिया या थैंक यू (thank you) कहना आपके लिए भी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे हैप्पी हार्मोन इंक्रीज होते हैं.

नाखूनों को लंबा और चमकदार बनाना है तो इस तरह यूज करें नींबू, दिखेगा जबरदस्त असर