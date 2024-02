रिसर्च में आया जिन महिलाओं का वजन है ज्यादा, उनसे जन्म लेने वाले लड़कों को होता है डायबिटीज का खतरा

Diabetes : हैवी महिलाओं के बच्चे को डायबिटीज होने के खतरे ज्यादा होते हैं.

खास बातें आपका वजन बहुत ज्यादा है.

और आप बच्चे को जन्म देने वाली हैं.

तो ये रिसर्च ध्यान से देख लें.

Effect Of Obese Mother On Child: अधिकतर लोगों को मोटे न्यू बॉर्न बच्चे प्यार लगते हैं. गोल मटोल बच्चे के फूले फूले देखने वालों के चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं. लेकिन अधिक वजन आगे चल कर परेशानी का कारण बन सकता है. हाल ही ऑस्ट्रेलिया में हुए रिसर्च में पता चला है कि अधिक वजन वाली मां (Obese moms) से जन्म लेने वालों बेटों का वजन ज्यादा होता है और आगे चलकर उन्हें मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड समस्याओं को खतरा अधिक होता है. इस रिसर्च के राइटर और डॉक्टर एशले मीकिन के अनुसार जिन पुरुषों की मां प्रगनेंसी के दौरान ज्यादा वेट वाली होती हैं उनका वजन जन्म के समय सामान्य से ज्यादा होता है और बड़े होने पर उन्हें नॉ-अल्कोहिक फैटी लीवर और डायबिटिज (diabetes) होने का खतरा अधिक होता है. आइए जानते हैं मोटापे से ग्रस्त महिलाओं के बेटों को फैटी लीवर और डायबिटिज होने का खतरा (effect of obese mom on child health) क्यों होता है अधिक.

सेक्स हार्मोन अधिक