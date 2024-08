आपकी उम्र के अनुसार कब तक सोना है बेहतर और कितने बजे तक उठ जागना चाहिए, जानिए क्या कहती है NIH की रिसर्च

What Time Should Go to Bed at night: जैसे स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन और पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक वैसे ही हमारे लिए रात में अच्छी नींद (best time to sleep in night) भी जरूरी है. अगर हम अच्छी नींद नहीं लेंगे तो हमें कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. पर्याप्त नींद ना लेने के कारण बच्चों एवं बड़ों दोनों में बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. अच्छी नींद ना (Scientifically best time to sleep and wake up) लेने से आप पूरे दिन थका हुआ महसूस करते हैं. एक शोध में यह पता चला है कि अलग-अलग उम्र के लोगों में नींद की मात्रा भी अलग-अलग होती है. नींद स्वस्थ शरीर के लिए (Best time to wake up) बहुत जरूरी होता है. डॉक्टर की माने तो सभी लोगों को पर्याप्त नींद लेनी चाहिए. क्या आपको पता है कि उम्र के हिसाब से लोगों को लगभग कितने घंटे सोने चाहिए, साथ ही हमारे उठने का भी सही समय क्या होता है? National Institutes of Health (NIH) की रिसर्च में आया है कि कितने बजे सोना चाहिए और कब उठने के सही समय.

जन्म से 3 महीने तक के बच्चे



जन्म से लेकर 3 माह तक के बच्चों को पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है. जन्म के बाद बच्चों के शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, विशेषज्ञों की माने तो जन्मजात शिशु को लगभग 14 से 17 घंटे की नींद जरूरी है.



4 से 11 माह के उम्र के बच्चे



4 माह से लेकर 11 माह की उम्र तक के बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए रोजाना लगभग 12 से 15 घंटे की नींद की जरूरत होती है.



1 से 2 साल के बच्चे



विशेषज्ञों के अनुसार 1 साल से 2 साल के उम्र के बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए लगभग हर दिन 11 से 14 घंटे की नींद आवश्यक होती है.





3 से 5 साल के बच्चे



इस उम्र के बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं. वह स्कूल में बच्चों के साथ खेलते-कूदते हैं और थक जाते हैं. इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि इस उम्र में स्वस्थ रहने के लिए उन्हें लगभग 10 से 13 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए.



6 से 12 वर्ष तक के बच्चे



स्कूल जाने की वजह से बच्चे कई बार विकासात्मक परिवर्तनों से गुजरते हैं. इस उम्र में उनको स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन लगभग कम से कम 9 से 12 घंटे की नींद आवश्यक होती है.



13 से 18 वर्ष तक के बच्चे



इस उमर को किशोरावस्था भी कहा जाता है. इसमें बच्चे अपनी पसंदीदा गतिविधियों में शामिल रहते हैं. जैसे खेल-कूद पढ़ाई करना, इत्यादि. साथ ही इस उम्र के बच्चों में प्रजनन अंगों का भी विकास होता है. इसीलिए विशेषज्ञ कहते हैं कि इस उम्र के बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए लगभग 8 से 10 घंटे की नींद की जरूरत होती है.



18 से 60 वर्ष तक के व्यक्ति



इस उम्र के लोग अपने शरीर की खास देखभाल करते हैं. क्योंकि उनके ऊपर पारिवारिक दबाव की अनेक जिम्मेदारियां होती हैं. वित्तीय समस्याएं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से अक्सर नींद की कमी होती है. इसलिए इस उम्र के लोगों में स्वस्थ रहने के लिए लगभग हर दिन 7 से 9 घंटे की नींद जरूरी होती है.



61 और उससे अधिक उम्र के लोग



आमतौर पर यह देखा जाता है कि इस उम्र के लोगों में कुछ प्रक्रियाएं धीमी होती हैं. इसके अलावा इन लोगों को जोड़ों का दर्द, अनिद्रा जैसे स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है. हालांकि इन सब के बावजूद विशेषज्ञ कहते हैं कि इस उम्र के लोगों को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन लगभग 7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी होता है.



रात के 10:00 बजे तक सो जाना अच्छा होता है



वयस्क लोगों को लगभग रात के 10:00 तक सो जाना चाहिए, यही सोने का सही समय होता है. रात के 10:00 बजे सोने से स्वास्थ्य सही रहता है. कई एक्सपर्ट का मानना है कि रात को 10 से 11 बजे तक सोने से आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होती है. हालांकि इसे आप मैजिक नंबर मान सकते हैं, लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है कि देर रात तक जागना चाहिए. हर दिन एक पर्टिकुलर टाइम पर ही सोने की कोशिश करनी चाहिए.





सुबह उठने का सही समय



आमतौर पर यह देखा जाता है कि सुबह 6:00 से 8:00 के बीच जागना एक अच्छा समय माना जाता है. क्योंकि यह समय हमारे प्राकृतिक नींद को संरक्षित करता है. इस समय हमारे शरीर को सूर्य का प्रकाश भी मिलता है. जिससे नींद के पैटर्न को भी नियमित किया जाता है.



7 से 8 घंटे की नींद लेना जरूरी



स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को प्रतिदिन लगभग 7 से 8 घंटे की नींद जरूरी होती है. अगर समय पर ना सोया जाए तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. इसके बावजूद अगर आप समय पर सोते हैं तो इससे आपके शरीर की फंक्शनिंग दुरुस्त होती है और आप कई गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं.



पर्याप्त नींद ना लेने के नुकसान



अगर आप पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो यह इस बात की ओर संकेत करता है कि आपको रात में पर्याप्त नींद नहीं मिल रही है. आपको चिड़चिड़ापन, बोलने की बीमारी और दुर्घटना भी हो सकती है. प्रतिदिन नियमित रूप से पर्याप्त नींद लेने से आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं. इससे बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं. जैसे हाइपरटेंशन, शुगर, हृदय रोग, मोटापा.



अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.