चिया सीड्स के साथ गलती से भी न खाएं ये 8 चीजें...नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने | Benefits and Side Effects of Chia Seeds

Chia Seeds Wrong Combinations: चिया सीड्स को सुपरफूड कहा जाता है और हेल्थ कॉन्शियस लोग अपनी डाइट में इसे जरूर शामिल करते हैं. वेट लॉस से लेकर पाचन तक, इसके फायदे लिस्ट में लंबे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ फूड कॉम्बिनेशन (Chia Seeds Wrong Combinations) चिया सीड्स के साथ गलत साबित हो सकते हैं और फायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं. आइए जानते हैं किन चीजों के साथ चिया सीड्स खाने से बचना चाहिए.

दूध और दही के साथ चिया सीड्स | Foods to Avoid with Chia Seeds

दूध और दही को हेल्दी माना जाता है, लेकिन चिया सीड्स के साथ इनका मेल पेट के लिए भारी साबित हो सकता है. फाइबर से भरपूर चिया सीड्स जब डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ मिलते हैं तो पेट में गैस, भारीपन और सूजन जैसी समस्या हो सकती है.

खट्टे फल और मसालेदार खाना | risks of consuming chia seeds

संतरा, नींबू जैसे खट्टे फल या मसालेदार खाना चिया सीड्स के साथ खाने से पाचन गड़बड़ा सकता है. खट्टे फलों की एसिडिटी और चिया के फाइबर का मेल सीने में जलन और एसिडिटी को बढ़ा सकता है. वहीं मसालेदार खाने में मौजूद कैप्साइसिन जलन की समस्या को और ज्यादा कर देता है.

दवाओं और नमक के साथ नुकसान | Chia Seeds Benefits and Risks

अगर आप ब्लड थिनर या डायबिटीज की दवाएं ले रहे हैं, तो चिया सीड्स से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें. यह दवाओं के असर को बदल सकते हैं. इसके अलावा नमक या नमकीन चीजों के साथ चिया सीड्स खाने से ब्लड प्रेशर और वॉटर रिटेंशन की समस्या भी बढ़ सकती है.

हाई फाइबर और सूखी चीजों के साथ न खाएं | How to Eat Chia Seeds

चिया सीड्स खुद ही हाई फाइबर सोर्स हैं. अगर इन्हें दूसरी हाई फाइबर फूड्स जैसे ब्राउन राइस, ओट्स आदि के साथ खाया जाए, तो पेट खराब हो सकता है. वहीं इन्हें ड्राई फॉर्म में खाना गले में अटक सकता है और दम घुटने तक का खतरा हो सकता है.

ज्यादा खाने से ये हो सकते हैं नुकसान | Chia Seeds Safe Consumption

पेट में ऐंठन और दस्त.

गले में खराश.

दम घुटने का खतरा.

चिया सीड्स खाने का सही तरीका | Chia Seeds Khane ka Sahi Tarika

हमेशा पानी या किसी लिक्विड में भिगोकर ही खाएं.

सीमित मात्रा में ही सेवन करें.

किसी भी हेल्थ कंडीशन में डॉक्टर से सलाह लेना न भूलें.

