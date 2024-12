2 बूंद सरसों का तेल बॉडी को रखेगा मॉइश्चराइज्ड, जानें सर्दियों में इसे लगाने के 8 फायदे

Skin Care: भारतीय रसोई में सरसों का तेल जरूर मिलता है जिससे तरह-तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं. इसके अलावा सरसों के तेल (Mustard Oil) में अचार बनाने से इसका स्वाद दोगुना हो जाता है. लेकिन, क्या आप जानते हैं सर्दी के मौसम में अगर सरसों के तेल का इस्तेमाल शरीर पर किया जाए तो इससे आपकी स्किन ग्लोइंग (Glowing Skin) बनती है. साथ ही, सर्दी में होने वाली ड्राइनेस (Dryness) को कम करने में यह मदद करता है. यहां जानिए सरसों के तेल को त्वचा पर लगाना किस-किस तरह से फायदेमंद होता है.

शरीर पर सरसों का तेल लगाने के फायदे | Benefits Of Applying Mustard Oil On Body

सरसों के तेल में विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है. इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं जो स्किन को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं और सर्दियों में आपकी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग रखते हैं.

ठंड के मौसम में स्किन की ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे स्किन बेजान नजर आने लगती है. ऐसे में सरसों के तेल को शरीर पर लगाने से इंस्टेंट हाइड्रेशन मिलता है और ड्राइनेस (Dryness) कम होती है. ठंड के मौसम में सरसों का तेल लगाने से स्किन मॉइश्चराइज्ड रहती है और नमी बनी रहती है.

अगर आपकी स्किन में जलन या खुजली हो रही है तो आप गुनगुना करके सरसों का तेल अपने शरीर पर मल लें. ऐसा करने से खुजली और जलन कम होती है. यानी सरसों का तेल किसी दवाई से कम नहीं है.

सरसों के तेल में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं जो स्किन को अंदर से मॉइश्चराइज्ड करते हैं और नमी को लंबे समय तक बनाए रखते हैं.

सरसों का तेल सन टैन और डेड स्किन को हटाने में भी मदद करता है. इसमें नेचुरल एक्सफोलिएटिंग गुण पाए जाते हैं. इससे स्किन साफ, सॉफ्ट और ग्लोइंग बनती है.

सर्दियों के मौसम में स्किन इन्फेक्शन का खतरा भी बहुत बढ़ जाता है. ऐसे में सरसों का तेल लगाने से स्किन इन्फेक्शन (Skin Infection)को कम किया जा सकता है क्योंकि इसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं. सर्दी के मौसम में किसी भी तरह के स्किन इन्फेक्शन से बचने के लिए सरसों का तेल लगाना सबसे बेहतर उपाय हो सकता है.

सर्दियों के मौसम में सरसों का तेल शरीर पर लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और आपकी बॉडी में गर्माहट होती है, जिससे ठंड का एहसास कम होता है. आप चाहे तो सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करके भी लगा सकते हैं. यह और भी ज्यादा फायदेमंद होता है.

ठंड के मौसम में बुजुर्गों को जोड़ों और मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है. ऐसे में सरसों का तेल गुनगुना करके अगर इससे मालिश की जाए तो जोड़ों के दर्द, जकड़न और सूजन को कम किया जा सकता है.

