Skin Tips: बिना पार्लर जाए करवाचौथ पर पाएं गुलाबी ग्लोइंग स्किन, बस 7 दिनों पहले से पीनी शुरू कर दें ये ड्रिंक

Drink This for a Natural Glow Before Karwa Chauth: कितनी भी क्रीम्स, सीरम या महंगे फेशियल ट्राई कर लें, लेकिन सच्चाई ये है कि स्किन तभी खिलती है जब अंदर से हेल्दी हो. करवाचौथ जैसे खास मौके पर हर महिला चाहती है कि उसका चेहरा दमकता रहे. अब सोचिए, अगर सिर्फ 7 दिन में आपकी स्किन पिंक-ग्लो से भर जाए तो? यही वजह है कि ये आसान सा हेल्दी ड्रिंक सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है.

कैसे बनाएं ये ड्रिंक? (beetroot carrot apple juice for skin)

इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक या डेढ़ लीटर पानी लेना है.

इस डिटॉक्स ड्रिंक के लिए कांच की बोतल या जग अच्छा माना जाता है.

इसमें 3-4 खीरे की स्लाइसेज.

आधा इंच कटा हुआ अदरक.

एक दालचीनी डालें.

इस पानी को कम से कम 3 से 4 घंटों के लिए रेस्ट करने दें.

24 घंटों के बाद थोड़ा-थोड़ा कर के पीएं.

क्यों है ये ड्रिंक इतना खास? (Healthy Drink for Skin)

ये ड्रिंक खून को साफ करता है जिससे पिंपल्स और dullness कम होती है.

इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स स्किन की एजिंग स्लो करते हैं.

करवाचौथ जैसे फेस्टिव मौके पर ये बिना मेकअप नेचुरल ग्लो देता है.

लगातार पीने से डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन भी हल्के पड़ सकते हैं.

7 दिन का मैजिक – क्या है ये ड्रिंक? (Karwa Chauth Beauty Tips)

अक्सर महिलाएं फेस्टिव सीजन में पार्लर के चक्कर काटती हैं, लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर शेयर किया गया एक ब्यूटी सीक्रेट लोगों में खूब चर्चा का विषय बना हुआ है. कहा जा रहा है कि, अगर करवाचौथ से पहले सिर्फ 7 दिन ये ड्रिंक पी लिया जाए तो पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. हो सकता है फिर आपसे हर एक यही पूछे कि आखिर 'कौन सा फेशियल कराया है?' जबकि सीक्रेट तो सिर्फ एक ग्लो ड्रिंक था.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

