WhatsApp पर खुद बनाएं Happy Diwali के स्टीकर्स, जानें बनाने और भेजने का स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

Happy Diwali Stikers: दिवाली आने वाली है और इस मौके पर सब अपने दोस्तों और परिवारवालों को शुभकामनाएं भेजते हैं. पहले लोग मैसेज या इमेज शेयर करते थे, लेकिन अब स्टीकर्स भेजने का ट्रेंड बढ़ गया है. स्टीकर्स न सिर्फ मजेदार होते हैं, बल्कि हमारी भावनाओं को भी अच्छे से दिखाते हैं. ऐसे में अगर आप भी इस बार नए-नए स्टीकर्स के साथ अपनों को 'हैप्पी दिवाली' विश करना चाहते हैं, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. आइए जानते हैं आप व्हाट्सएप पर किस तरह दिवाली के स्टीकर्स बना सकते हैं और इन्हें अपनों के शेयर करने का तरीका क्या है.

Meta AI की मदद से WhatsApp पर इस तरह बनाएं Happy Diwali Stickers

सबसे पहले अपने फोन में WhatsApp का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करें.

अब, व्हाट्सएप खोलें और Meta AI पर के ऑप्शन पर क्लिक कर डायरेक्ट चैट में जाएं.

यहां जिस तरह का स्टीकर आपको चाहिए वो कमांड दें. आप चाहें तो नीचे दिए गए Prompts भी लिख सकते हैं. जैसे-

'Make a Happy Diwali sticker with diyas and lights' या

'Create a colorful Diwali greeting sticker with text ‘Happy Diwali''

इतना करते ही Meta AI कुछ ही सेकंड में आपके लिए AI-generated स्टीकर बना देगा.

Meta AI के स्टीकर्स बना देने के बाद अपनी पसंद के स्टीकर पर टैप करें और सेव कर लें.

अब, जिसे आप स्टीकर भेजना चाहते हैं, उसकी चैट खोलें, कीबॉर्ड पर जाकर Sticker वाले ऑप्शन पर क्लिक करें.

यहां आपको अपना बनाया स्टीकर नजर आ जाएगा. इसपर टैप कर आप इस स्टीकर को भेज सकते हैं.

अगर आप चाहते हैं कि स्टीकर थोड़ा पर्सनल लगे, तो आप Meta AI को और डिटेल दे सकते हैं जैसे-

'Make a Happy Diwali sticker with diyas and Rangoli in background'

'Create a Diwali sticker with Ganesh-Lakshmi idols and lights'

'Generate a funny Diwali sticker saying ‘No crackers, only sweets''

Meta AI आपके दिए हुए डिटेल्स के हिसाब से यूनिक स्टिकर बना देता है. आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में कमांड दे सकते हैं. कोशिश करें कि स्टीकर के लिए साफ-साफ निर्देश दें. इस तरह आप भी अपनों को यूनिक अंदाज में दिवाली की बधाई दे सकते हैं. आप चाहें तो अभी इस तरीके को एक बार ट्राई कर देख सकते हैं.