पूरे दिन रहना है खुश और फोकस्ड? सुबह उठकर करें ये 5 काम, अच्छा बीतेगा दिन

Morning Routine Habits: आज हम आपको मॉर्निंग रूटीन के ऐसे 5 काम बताने जा रहे हैं, जिन्हें रोज सुबह करने से आप पूरे दिन खुश और फोकस्ड रह सकते हैं. आइए जानते हैं...

सुबह उठकर क्या करना चाहिए?
Morning Routine: आजकल के डिजिटल युग में कई लोग सुबह उठते ही अपने फोन या पेंडिंग कामों में उलझ जाते हैं, जिसका सीधा असर पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी और मानसिक शांति पर पड़ता है. यह भी कहा जाता है कि सुबह की शुरुआत पर ही यह निर्भर करता है कि हमारा पूरा दिन कैसा बीतने वाला है. ऐसे में दिन की शुरुआत अगर कुछ अच्छे कामों के साथ की जाए तो हम अपना पूरा दिन पॉजिटिविटी के साथ बिता सकते हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको मॉर्निंग रूटीन के ऐसे 5 काम बताने जा रहे हैं, जिन्हें रोज सुबह करने से आप पूरे दिन खुश और फोकस्ड रह सकते हैं. आइए जानते हैं...

1. गुनगुना पानी पिएं

सुबह उठकर एक गिलास गुनगुना पानी पीना शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. इससे पाचन क्रिया बेहतर होती है और दिमाग भी एक्टिव मोड में आता है. इसमें आप नींबू का रस भी मिला सकते हैं. साथ ही बॉडी को हाईड्रेट करने के लिए रोज सुबह गुनगुना पानी पीना बहुत ज्यादा मददगार होता है.

2. 10 मिनट मेडिटेशन

आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक शांति पाने के लिए रोज सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. इससे एकाग्रता बढ़ती है और माइंड कार्यों में फोकस्ड रहता है. साथ ही स्ट्रेस और तनाव से छुटकारा पाने के लिए यह बहुत ज्यादा प्रभावी तरीका माना जाता है.

3. हल्की एक्सरसाइज

बॉडी को एक्टिव करने और पॉजिटिविटी महसूस करने के लिए रोज सुबह आप हल्की एक्सरसाइज जरूर करें. इसके लिए आप रोजाना थोड़ी देर के लिए रनिंग, वॉकिंग, हल्‍की स्‍ट्रेच‍िंग कर सकते हैं. 

4. जर्नल‍िंग करें

रोज सुबह उठकर आप 5 मिनट के लिए जर्नल‍िंग करें. इसके लिए आप रोजाना एक डायरी में ऐसी 3 या 5 चीजें लिखें जिनके आप आभारी हैं और अपनी टू डू लिस्ट बनाएं. इससे आप अपने पूरे दिन की प्लानिंग भी कर सकेंगे.

5. हेल्दी ब्रेकफास्ट

दिन की अच्छी शुरुआत करने के लिए रोज सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. सुबह की डाइट में कभी भी तला-भुना या मसालेदार खाना नहीं शामिल करना चाहिए, इससे पाचन तंत्र बिगड़ सकता है और पेट की समस्याएं (अपच, गैस, कब्ज) परेशान कर सकती हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

Morning Routine, Lifestyle News
