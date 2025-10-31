Honeymoon Destinations Near Bihar: शादी की भागदौड़ के बाद हर एक नवविवाहित जोड़े (Newly Wed Couple) को एक शांत और खूबसूरत सी जगह की तलाश होती है जहां वह सुकून से अपना क्वालिटी टाइम बिता सके. ऐसे में अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और कम बजट में बहुत ही शानदार जगह पर अपना हनीमून मनाना चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है. आज हम आपको ऐसी डेस्टिनेशन्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो बिहार से महज 300 किलोमिटर के आसपास की दूरी पर स्थित हैं. इन जगहों की सुंदरता और अद्भुत नजारे आपको जिंदगी भर याद रहेंगे. खास बात ये है कि इसमें एक जगहों में एक फॉरेन डेस्टिनेशन भी शामिल है, जहां आप अपने हनीमून को और भी यादगार बना सकते हैं.

1. हजारीबाग, झारखंड

हजारीबाग अपनी सुंदरता और हरियाली के लिए जाना जाने वाला एक हिल स्टेशन है. हनीमून मनाने के लिए ये जगह आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकती है. ये बिहार से करीब 300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. आप अपने पार्टनर के साथ यहां हजारीबाग झील पर बोटिंग का आनंद ले सकते हैं, साथ ही हजारीबाग नेशनल पार्क में प्रकृति को करीबी से देख सकते हैं.

2. बोधगया

अगर आप अपने हनीमून पर काफी शांति और सुकून चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बेस्ट हो सकती है. यहां के शांत और पवित्र वातावरण में मानसिक शांति का अनोखा एहसास होता है. साथ ही आप यहां महाबोधि मंदिर में अपने पार्टनर के साथ दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं.

3. राजगीर

राजगीर आपके लिए काफी अच्छा हनीमून डेस्टिनेशन साबित हो सकता है. यहां घूमने के लिए कई शानदार जगहें हैं. हरी-भरी पहाड़ियां, झरने और ऐतिहासिक स्थल इसे घूमने के लिए एकदम परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाते हैं.

4. नेपाल

अगर आप कम बजट में हनीमून के लिए विदेश की कोई जगह ढूंढ रहे हैं तो नेपाल आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है. बिहार के पटना से इसकी दूरी करीब 300 किलोमीटर के आसपास है. यहां ऊंची बर्फीली पहाड़ियों और शांत झीलों का अनोखा संगम है. पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए भी ये जगह काफी अच्छी हो सकती है. साथ ही ट्रेकिंग, पैराग्लाइडिंग जैसी एडवेंचर एक्टीविटीज आपके हनीमून को और भी ज्यादा यादगार बना देंगी.

5. रोहतास

हनीमून के लिए रोहतास भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है. साथ ही अगर आपको इतिहास, वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता काफी पसंद है तो इससे अच्छी जगह आपके लिए कोई और नहीं हो सकती है. बिहार से इसकी दूरी 300 किलोमीटर के आसपास ही है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.