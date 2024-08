अगर आपका बच्चा भी हो गया है जिद्दी, नहीं मान रहा आपकी बात, कहीं ये 5 आदतें जिम्मेदार तो नहीं

These 5 Habits That Can Make Your Kids Stubborn: दुनिया के हर माता-पिता यह चाहते हैं कि उनके बच्चे को अच्छी परवरिश मिले और वह अच्छी बातें, अच्छी आदत सीखें. लेकिन इसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत जिद्दी हो जाते हैं और जिद्द की वजह से उनके माता-पिता को बीच में काफी गुस्सा आने लगता है. बच्चों के व्यवहार में (child bad habits) अचानक बदलाव से माता-पिता परेशान हो जाते हैं और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए तरह-तरह के जतन करने लगते हैं. लेकिन आपके बच्चे को गुस्सा क्यों आता है, वह चिड़चिड़ा (kids poor habits) क्यों हो गया है, वह चिल्लाना क्यों शुरू कर देता है. वह जिद्दी क्यों हो जाता है, इसके पीछे (Child bad habits examples) कुछ कारण हैं. आइए जानते हैं.

बच्चों को रूटीन के हिसाब से काम सिखाएं



माता-पिता को चाहिए को बच्चों को रूटीन के हिसाब से हर काम करने की सीख दें. बच्चा जब धीरे-धीरे बड़ा हो तो उसके भीतर अनुशासन लाएं. अनुशासन तभी आएगा वह जब कोई भी काम रूटीन के हिसाब से करेगा. उसे कब सोना है, कब जगना है, कब खाना है, कब खेलना है, कब पढ़ना है, इन सारी चीजों की एक रूटीन बना दें. इस रूटीन से बच्चों में डिसिप्लिन आएगा.





नेगेट‍िव, पॉजिटिव दोनों बातों का एहसास कराएं



आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है तो उसके बारे में उसे टोकें और अगर कुछ अच्छा करता है तो उसके बारे में भी उसे बताएं. उसकी तारीफ करें. बच्चों के हमेशा नेगेटिव व्यवहार को हाईलाइट करना और पॉजिटिव व्यवहार की तारीफ ना करना, उनकी चर्चा ना करना भी बच्चे को काफी जिद्दी बना देता है. इसलिए बच्चा अगर कुछ अच्छा करता है तो उस अच्छे की तारीफ करें और उसे बताएं कि आपने अच्छा काम किया है.



हर बात न मानें



पेरेंट्स बच्चों की जितनी बात मानेंगे, बच्चा उतना ही जिद्दी होता जाएगा. अगर बच्चा 10 बातें कहता है तो पेरेंट्स को उसमें उनकी जायज सात से आठ बातें ही माननी चाहिए. हर बात मानने पर बच्चा जिद्दी हो जाता है और वह फिर किसी भी बात पर जिद्द ठान लेता है.



कुछ मना कर रहे तो इसकी वजह बताएं



माता-पिता को अपने बच्चों की भावनाएं समझनी चाहिए. उनकी बात सुननी चाहिए. कई बार हम बच्चों को कुछ गलत करने से मना करते हैं, लेकिन हम क्यों मना कर रहे हैं, इसकी वजह नहीं बताते. इसीलिए अगर हम किसी गलत काम करने से बच्चे को मना कर रहे हैं तो बच्चे को उसके पीछे कारण बताना चाहिए. उसे सही और गलत का फर्क पता होना चाहिए.





पारिवारिक माहौल अच्छा रखें



यह ध्यान रहे कि बच्चा अपने परिवार के माहौल अपने परिवार की परिवेश से काफी कुछ सीखता है. इसलिए बच्चे जिद्दी ना हो, बच्चे अड़ियल ना हो इसके लिए माता-पिता को भी जिद्दी नहीं होना चाहिए. उन्हें भी अपने स्वभाव में बदलाव करना चाहिए. अगर बच्चा देखता है कि मेरे माता-पिता जिद्दी हो गए हैं और किसी बात पर अड़ गए हैं तो कई बार वह भी है जिद्दी हो जाता है. बच्चों के लिए भी सामान माहौल समान व्यवहार रखना चाहिए.