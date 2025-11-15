Latest Backless Blouse Designs: शादी का सीजन शुरू हो गया है और महिलाओं को इस समय सबसे ज्यादा चिंता अपने सजने संवरने की रहती है. शादी-ब्याह में अक्सर महिलाएं साड़ी पहनना ही पसंद करती है. इसके लिए वे बाजार से महंगी-महंगी साड़ी तो खरीद लाती हैं लेकिन कभी ब्लाउज बेहद सिंपल ही स्टाइल करती हैं. इससे पूरे लुक और खूबसूरती में फीकापन नजर आने लगता है. आजकल बाजार में नए-नए डिजाइन वाले ब्लाउज आ गए हैं जो लोगों को बहुत पसंद आते हैं. साथ ही ट्रेंड को देखते ही लड़कियां और महिलाएं बैकलेस ब्लाउज पहनना भी पसंद करती हैं. इसी के चलते आज हम आपके लिए कुछ चुनिंदा बैकलेस ब्लाउज डिजाइन लेकर आए हैं जिन्हें आप साड़ी के साथ स्टाइल कर सकती हैं. इससे आपका लुक इतना ज्यादा ग्लैमरस आएगा कि हर कोई पीछे मुड़कर देखने के लिए मजबूर हो जाएगा.
1. लटकन वाला बैकलेस ब्लाउज
आप इस शादी के सीजन में लटकन वाला बैकलेस ब्लाउज स्टाइल कर सकती हैं. ये किसी भी साड़ी के साथ आसानी से मैच कर जाता है. साथ ही देखने में भी ये बहुत खूबसूरत लगता है. बाजार और ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर आपको इसी वैरायटी में एक से बढ़कर एक डिजाइन मिल जाएंगे.2. डीप ओपन बैकलेस ब्लाउज
आप साड़ी के साथ ये डीप ओपन बैकलेस ब्लाउज भी पहन सकती हैं. ये आपकी सिंपल सी साड़ी में भी चार-चांद लगा देगा. इसमें आप हुक और डोरी कोई भी वैरायटी चुन सकती हैं. इसे पहनकर आपका लुक बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश आएगा.3. बो ब्लाउज डिजाइन
आजकल बो ब्लाउज भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है. इस ब्लाउज को अधिकतर महिलाएं पहनना काफी पसंद कर रही हैं. ये देखने में बहुत प्यारा और लुक को ग्लैमरस बना देता है. आप इसे साड़ी के साथ-साथ लहंगे पर भी पहन सकती हैं.4. डीप यू विद ब्लैक हुक डिजाइन
फैशन ट्रेंड को देखते हुए आप शादी में डीप यू विद ब्लैक हुक वाला ब्लाउज भी पहन सकती हैं. आजकल काफी एक्ट्रेसेस भी इस तरह के ब्लाउज स्टाइल करना काफी पसंद कर रही हैं. इससे आपकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाएगी.5. ट्रायंगल डिजाइन ब्लाउज
अगर आप शादी में सबसे ज्यादा गॉर्जियस दिखना चाहती हैं तो साड़ी या लहंगे के साथ ट्रायंगल डिजाइन ब्लाउज स्टाइल कर सकती हैं. ये देखने में बेहद ग्लैमरस और प्यारे लगते हैं.
