आ गया शादी-ब्याह का सीजन, पार्टी में जाने से पहले घर पर ऐसे चमका लें सोने-चांदी के जेवर, ये रहे 3 आसान हैक्स

How to Clean Jewellery at Home: नवंबर महीने की शुरुआत के साथ शादी-ब्याह का सीजन भी शुरू हो गया है. इस समय महिलाओं को सबसे ज्यादा चिंता अपने सजने-संवरने की रहती है. ऐसे में अगर शादी अपने ही घर की हो तो चिंता और ज्यादा होना स्वाभाविक है. शादी की तैयारियां कई महीनों पहले से शुरू हो जाती हैं. अधिकतर महिलाएं बाजार से अपने लिए नई-नई ड्रेसेस, आउटफिट्स लाती हैं जिससे वे शादी की पार्टी में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिख सकें. लेकिन ये आउटफिट ज्वेलरी के बिना अधूरे ही रहते हैं. महंगाई के कारण नए जेवरात खरीदना थोड़ा मुश्किल होता है. ऐसे में महिलाएं पुरानी ज्वेलरी ही पहनना पसंद करती हैं.

घर पर चमकाएं अपनी ज्वेलरी

कई बार समय के साथ-साथ सोने और चांदी के जेवर काले पड़ जाते हैं या फिर उनकी चमक चली जाती है. ऐसे में उनकी असली शाइन बाहर निकलकर नहीं आती है. इन्हें साफ कराने के लिए कई लोग ज्वेलरी शॉप पर भी जाते हैं लेकिन इसमें खर्चा भी ज्यादा हो सकता है. ऐसे में अगर आप कोई आसान और सस्ता उपाय ढूंढ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको कुछ आसान घरेलू हैक्स बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से आप पुरानी ज्वेलरी को एकदम नया जैसा चमका सकती हैं.

घर पर ही सोने-चांदी के जेवर चमकाने और साफ करने का ये तरीका बहुत ही ज्यादा आसान और असरदार माना जाता है. इसके लिए आप गुनगुने पानी में साबुन या फिर शैंपू को मिक्स कर लें. अब इस घोल में अपने जेवर 10 से 15 मिनट रखकर छोड़ दें. इसके बाद सोफ्ट कपड़े या ब्रश की मदद से रगड़े और बाद में अच्छे से पोंछ लें. इससे ज्वेलरी साफ हो सकती है.

अपनी ज्वेलरी को चमकाने के लिए आप हल्दी और टूथपेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप हल्दी के साथ थोड़ा सा टूथपेस्ट मिला लें. अब ब्रश पर इसको लगाकर जेवरों को हल्के हाथ से अच्छे से रगड़ें. थोड़ी देर बाद गुनगुने पानी से साफ कर लें. इससे ज्वेलरी की चमक वापिस लौट सकती है.

सोने-चांदी के जेवर को वापिस से शाइनी बनाने के लिए आप सिरके का प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए आप आधे कप सिरके के साथ आधा कप पानी मिला लें. अब इस घोल में अपनी ज्वेलरी को 10 से 15 मिनट के लिए भिगोकर रख दें. अब सोफ्ट ब्रश की मदद से धीरे से रगड़ें. इससे आपके जेवर चमक जाएंगे.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.