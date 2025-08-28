इन 5 आदतों की वजह से आपको पसंद नहीं करते लोग, Relationship Expert ने बताया आज ही कर लें सुधार

What are examples of bad behavior: हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी बातों को ध्यान से सुनें और हमारे साथ समय बिताना चाहें. लेकिन अक्सर हम अनजाने में कुछ ऐसी चीजें कर बैठते हैं, जिनके चलते लोग खुद ही हमसे दूर भागने लगते हैं या जाने-अनजाने में हमारी आदतें दूसरों को परेशान कर देती हैं. फेमस लेखक और रिलेशनशिप एक्सपर्ट जवाल भट्ट ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में 5 ऐसी आदतों का जिक्र किया है, जिनकी वजह से लोग आपसे दूर हो सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

नंबर 1- सिर्फ अपने बारे में बात करना

कभी-कभी बातचीत के दौरान हम सामने वाले की बात बीच में रोककर अपनी कहानी सुनाने लगते हैं. जैसे कोई अपनी समस्या बता रहा है और आप तुरंत कह दें, 'अरे ये तो कुछ भी नहीं, मेरी समस्या और बड़ी है.' यह आदत ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आती है. बेहतर है कि पहले सामने वाले की बात ध्यान से सुनें, उसमें रुचि दिखाएं और फिर अपनी बात शेयर करें.

अक्सर बातचीत करते समय लोग मोबाइल पर बिजी हो जाते हैं. अब कोई आपको दिल से अपनी बात बता रहा हो और आप फोन देख रहे हों, तो समय के साथ उन्हें लगने लगता है कि वे आपके लिए जरूरी नहीं हैं. ऐसे में अगर कोई जरूरी कॉल या मैसेज है तो बता दें, वरना फोन साइड में रखकर सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करें.

अगर आपकी बातचीत का ज्यादातर हिस्सा सिर्फ शिकायतों से भरा हो, जैसे ट्रैफिक खराब है, मौसम खराब है, बॉस बुरा है, तो भी लोग धीरे-धीरे आपसे बचने लगते हैं. बार-बार नेगेटिव बातें सुनना किसी को भी थका सकता है. बातचीत में हल्की-फुल्की मजेदार बातें, पॉजिटिव अनुभव और मजेदार किस्से भी शामिल करें.

कई बार हमें लगता है सामने वाला लंबा बोल रहा है या उसका टॉपिक बोरिंग है. ऐसे में हम बीच में ही टोक देते हैं. आपकी यह आदत भी सामने वाले को चुभ सकती है. बेहतर है कि उनकी बात पूरी सुनें, फिर अपनी राय दें. इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी इज्जत करते हैं.

इन सब से अलग कुछ लोग हर बातचीत को बहस बना देते हैं. वे हर समय यह दिखाना चाहते हैं कि वे सबसे ज्यादा जानते हैं और बाकी लोग गलत हैं. ऐसा रवैया भी रिश्तों में दूरी ला देता है.

एक्सपर्ट बताते हैं, रिश्ते और दोस्ती छोटी-छोटी आदतों से बनते और बिगड़ते हैं. अगर हम इन पांच गलतियों को सुधार लें तो लोग हमें ज्यादा पसंद करेंगे और हमारे साथ जुड़ाव महसूस करेंगे.