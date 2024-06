Barish In Delhi : सुहावने मौसम में Delhi-NCR की इन जगहों पर फोटोग्राफी से लेकर स्ट्रीट फूड का उठाइए भरपूर मजा

5 Best Things To Do In Monsoon In Delhi : दिल्ली हमेशा बहुत ठंडी और गर्म नहीं होती शहर में रोमांटिक बारिश के दिन भी होते हैं. ट्रैफिक जाम को छोड़ दें तो, दिल्ली में बारिश किसी उत्सव से कम नहीं है. बच्चे सड़कों पर बारिश में भीगते हुए दिखाई देते हैं, प्रेमी जोड़े कैफ़े में बैठकर समय बिताते हुए दिखाई देते हैं, दोस्त फिर से मिलने की योजना बनाते हैं और परिवार इंडिया गेट जैसे फेमस पिकनिक स्पॉट पर अच्छा समय बिताते हैं. दिल्ली में बारिश के दौरान करने के लिए कुछ बहुत ही शानदार चीजें हैं, जो आपको हर साल बारिश का इंतजार करवाती हैं. तो आइए शहर की कुछ उन चुंदिदा जगहों के बारे में बताते हैं, जो बारिश के मौसम का मजा दोगुना कर देंगी.

दिल्ली में बारिश के मौसम में क्या करें