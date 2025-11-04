दिल्ली के इन 5 बाजारों से सस्ते में खरीद लाएं सर्दियों के कपड़े, कम खर्च में हो जाएगी जबरदस्त शॉपिंग

Delhi Markets for Winter Shopping: सर्दियों के मौसम ने दस्तक दे दी है और कुछ लोगों ने गर्म कपड़े पहनना भी शुरू कर दिए हैं. इस मौसम में ठंड से खुद को बचाने के लिए लोग स्वेटर, हूडी, जैकेट, कोट खरीदते और पहनते हैं. ऐसे में अगर आप भी दिल्ली के रहने वाले हैं और सर्दियों के कपड़े खरीदने का सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको दिल्ली के उन चुनिंदा बाजारों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको लेटेस्ट ट्रेंड और युनीक फैशन वाले विंटर आउटफिट मिल जाएंगे. खास बात ये है कि यहां आप बहुत ही सस्ते में अपने सर्दियों के कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं.

1. सरोजिनी नगर मार्केट

अगर आप कम बजट में बहुत ही शानदार और स्टाइलिश कपड़े खरीदना चाहते हैं तो दिल्ली का सरोजिनी नगर मार्केट आपके लिए बेस्ट हो सकता है. यहां आपको स्कार्फ से लेकर बूट्स तक अच्छे डिजाइन मिल जाएंगे वो भी बहुत ही कम दाम में. इसके अलावा अगर आपको मोल-भाव करना बहुत अच्छे से आता है तो आप बहुत ही कम खर्च में बहुत सारे कपड़े यहां आसानी से खरीद सकेंगे.

महिलाओं की विंटर शॉपिंग के लिए जनपथ मार्केट काफी अच्छा साबित हो सकता है. यहां शॉल, पोंचो, मफलर से लेकर तरह-तरह की जैकेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी. इसके अलावा यहां हैंडमेड ऊनी कपड़े भी मिलते हैं जो पहनने में काफी स्टाइलिश तो होते ही हैं, साथ में ठंड से भी पूरा बचाव करते हैं. कम बजट में अच्छी शॉपिंग करने के लिए ये मार्केट भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

सस्ते में ऊनी कपड़े खरीदने के लिए आप लाजपत नगर मार्केट में भी जा सकते हैं. यहां आपको कम बजट में अच्छी क्वालिटी वाले कपड़े बहुत आसानी से मिल जाएंगे. इसके अलावा आप बच्चों से लेकर बड़ों तक की विंटर एक्सेसरीज यहां आप खरीद सकते हैं. महिलाओं के लिए भी यहां का विंटर कलेक्शन काफी युनीक और ट्रेंडी होता है.

अगर आपको सस्ते में अच्छी क्वालिटी वाली लैदर जैकेट खरीदनी है तो आप दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित पालिका बाजार जा सकते हैं. यहां आपको 500 से लेकर 1000 रुपये के अंदर बहुत ही जबरदस्त डिजाइन वाली जैकेट्स आसानी से मिल सकती हैं. इसके अलावा फुटवियर खरीदने के लिए भी ये बाजार काफी शानदार ऑप्शन रह सकता है.

मजनू के टीले के पास स्थित मोनेस्ट्री मार्केट लड़कों की विंटर शॉपिंग के लिए काफी अच्छा माना जाता है. यहां आपको कम दाम में एक से बढ़कर एक डिजाइन वाली हुडीज, जैकेट, जीन्स काफी आसानी से मिल जाएंगी.