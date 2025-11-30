विज्ञापन

दिल्ली में यहां मिलते हैं 200, 300, 500 के शॉल, पार्टी-ऑफिस में पहनकर लगेंगे सबसे ज्यादा स्टाइलिश

5 Delhi Markets to Buy Cheap Shawls: आज हम आपको दिल्ली के ऐसे 5 बाजारों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको आसानी से 100, 200, 300, 500 रुपये में बहुत ही अच्छे शॉल मिल जाएंगे. इन्हें आप पार्टी से लेकर ऑफिस तक कहीं भी पहन सकते हैं.

दिल्ली में सबसे सस्ते शॉल कहां मिलते हैं?
5 Delhi Markets to Buy Cheap Shawls: सर्दियों का आगाज हो गया है और लगातार ठंड भी बढ़ती जा रही है. सर्द हवाओं से बचने के लिए लोगों ने अलमारी में रखें कपड़े भी बाहर निकाल लिए हैं. वहीं, कुछ लोगों ने खरीदारी करने के लिए लिस्ट भी तैयार कर ली है. ठंड से बचने के अक्सर महिलाएं और पुरुष दोनों ही शॉल का भी इस्तेमाल करते हैं. आजकल बाजार में कई तरह की वैरायटी और डिजाइन वाले शॉल उपलब्ध हैं, लेकिन ज्यादा कीमत होने के कारण लोग इन्हें खरीदने से कतराते हैं. अगर आप भी इस सर्दियों में अपने लिए स्टाइलिश और डिजाइनर शॉल खरीदने का विचार बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको दिल्ली के ऐसे 5 बाजारों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको आसानी से 100, 200, 300, 500 रुपये में बहुत ही अच्छे शॉल मिल जाएंगे. इन्हें आप पार्टी से लेकर ऑफिस तक कहीं भी पहन सकते हैं. 

1. चांदनी चौक

शॉपिंग के लिए दिल्ली का चांदनी चौक सबसे अच्छा माना जाता है. अगर आपको गर्म और स्टाइलिश शॉल की खरीदारी करनी है तो दिल्ली के चांदनी चौक में जरूर विजिट करें. यहां आपको हर वैरायटी के शॉल बहुत ही कम कीमत में आसानी से मिल जाएंगे. खास बात ये है कि यहां शॉल की प्राइस रेंज 100 रुपये से ही शुरू हो जाती है. 

2. लाजपत नगर मार्केट

अगर आपको पश्मीना शॉल या फिर कॉटन के स्टॉल्स की खरीदारी करनी है तो आप दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में भी जा सकते हैं. यहां आपको एक से बढ़कर एक डिजाइन वाले शॉल आसानी से बहुत कम कीमत में मिल जाएंगे. इसके अलावा स्कार्फ, श्रग जैसे अन्य गर्म कपड़ों की खरीदारी भी आप यहां से कर सकते हैं.

3. पालिका बाजार

एक से बढ़कर एक नए और लेटेस्ट ट्रेंड वाले स्टाइलिश शॉल खरीदने के लिए आप दिल्ली के पालिका बाजार में जरूर जाना ही चाहिए. यहां आपको 200 से 300 रुपये के अंदर बहुत ही शानदार और गर्म शॉल मिल जाएंगे. ये शॉल आपके ऑफिस से लेकर पार्टी तक हर जगह काम आ सकते हैं.

4. सीलमपुर मार्केट

सीलमपुर मार्केट भी शॉल खरीदने के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां बहुत ही कम कीमत में बेहतरीन डिजाइन वाले स्टॉल और शॉल मिल सकते हैं. इसके अलावा महिलाओं के स्टाइलिश आउटफिट और ड्रेसेस भी यहां कम कीमत में मिल जाती हैं. 

5. मजनू का टीला

सर्दियों में घूमने और कपड़ों की शॉपिंग के लिहाज से दिल्ली का मजनू का टीला बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां शॉल-स्टॉल से लेकर जैकेट, ऊनी श्रग, टॉप, फ्रॉक, मफलर जैसी चीजों के लेटेस्ट और यूनीक डिजाइन मिल जाएंगे. साथ ही यहां कपड़ों की कीमत भी बहुत कम होती है, जिससे आप कम बजट में काफी सारी शॉपिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं. 

