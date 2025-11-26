Puffer Jacket Cleaning Tips: मैं पफर जैकेट को कैसे साफ करूं? ये रही आसान टिप्स और ट्रिक्स, मिनटों में चमकेगी नई जैसी

Puffer Jacket ko Kaise Saaf Karen: दिन प्रतिदिन सर्दी बढ़ती जा रही है और लोगों ने जैकेट पहनना भी शुरू कर दिया है. ये जैकेट हमें ठंड से तो बचाती ही है साथ में हमारे लुक को और भी ज्यादा स्टाइलिश बना देती है. बाजार में आजकल एक से बढ़कर एक स्टाइलिश और डिजाइनर जैकेट उपलब्ध हैं. आजकल के ट्रेंड के अनुसार लोग पफर जैकेट पहनना बहुत पसंद कर रहे हैं. ये बॉडी को ठंड के बचाने के साथ-साथ किसी भी आउटफिट पर आसानी से मैच भी कर जाती है. लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने से इन जैकेटों पर गंदगी जम जाती है, जो आसानी से साफ नहीं होती है. इसी पर एक सवाल मन में आता है कि 'मैं पफर जैकेट को कैसे साफ करूं?'. आज हम आपके लिए कुछ आसान टिप्स और ट्रिक्स लेकर आए हैं जिनकी मदद से आप आसानी से अपनी पफर जैकेट साफ कर सकेंगे. साथ ही इन टिप्स से आपकी जैकेट मिनटों में एकदम नए जैसी चमकने भी लगेगी.

स्पॉट क्लीनिंग

अगर आपके पास समय कम है और जल्दी से अपनी जैकेट साफ करना चाहते हैं तो ये तरीका आपके लिए कारगर साबित हो सकता है. कई बार जैकेट पर पसीने, खाने के दाग लग जाते हैं जो पूरी जैकेट की खूबसूरती को फीका कर देते हैं. इसको साफ करने के लिए आप एक कटोरी में गुनगुना पानी लें और उसमें 3 चम्मच डिश वॉश लिक्विड मिला लें. अब तौलिया का कॉर्नर लें और घोल में भिगोकर गंदे हिस्सों को साफ करें और सूखने दें. इससे गंदगी हट जाएगी और मिनटों में जैकेट पहले जैसे चमकने लगेगी.

आजकल पफर जैकेट को साफ करने के लिए टेलकम पाउडर वाला तरीका बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है. इसके लिए आप टेलकम पाउडर को वहां छिड़कें जहां आपको जैकेट ज्यादा गंदी नजर आ रही है. इसके बाद ब्रश की मदद से रगड़ें और हल्की गीली तौलिया से पोंछ दें. ये तरीका जैकेट की गंदगी और बदबू को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है.

पफर जैकेट को साफ करने के लिए आप नींबू और बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप 2 चम्मच नींबू के रस के साथ 2 चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को जैकेट के गंदे हिस्से पर लगाएं और 10 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद हल्के हाथों से रगड़ें और साफ कपड़े से पोंछ दें. इससे जैकेट पर जमे जिद्दी दाग और गंदगी साफ हो जाएगी.

वैसे तो पफर जैकेट को वॉशिंग मशीन में धोने से बचना चाहिए. लेकिन अगर आप वॉशिंग मशीन में धो रहे हैं तो इसे आप बाकी कपड़ों के साथ न धोएं. साथ ही हार्ड डिटर्जेंट का प्रयोग न करें. इसके अलावा आप पफर जैकेट को ड्रायर में न सुखाएं, इससे पफ खराब हो सकता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.