नई दिल्ली में घूमने के लिए कौन-कौन सी जगहें हैं? नए साल पर घूम आएं ये 5 जगहें, न्यू ईयर बन जाएगा यादगार

5 Places to Visit in Delhi: नया साल हमेशा नई शुरुआत और उत्साह का मौका लेकर आता है. इस मौके को लोग अपनी-अपनी तरह से खास बनाते हैं. कई लोग फैमिली, पार्टनर या दोस्तों के साथ घूमने जाते हैं तो कुछ लोग शॉपिंग करते हैं. अगर आप इस साल देश की राजधानी में अपना न्यू ईयर मनाने का विचार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. बता दें कि दिल्ली इतिहास, संस्कृति, मनोरंजन और सुकून का एक संगम है जहां घूमने के लिए कोई न कोई खास जगह मौजूद है. आज हम आपको दिल्ली की उन 5 जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आप न्यू ईयर पर अपने पार्टनर या फैमिली के साथ घूम सकते हैं और न्यू ईयर को और भी ज्यादा खास मना सकते हैं.

1. लाल किला (Red Fort)

नए साल के मौके पर आप दिल्ली का लाल किला भी घूम सकते हैं. यह मुगल सम्राट शाहजहां ने 1648 में बनवाया था. लाल किला मंगलवार से रविवार सभी के लिए खुला रहता है. यहां शाम को लाइट एंड साउंड शो भी होता है जो लोगों को बहुत पसंद आता है. न्यू ईयर पर परिवार, दोस्तों या बच्चों के साथ घूमने के लिए यह जगह बेस्ट हो सकती है.

नए साल इतिहास, सुंदर नजारे और स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड का मजा लेने के लिए आप दिल्ली में स्थित इंडिया गेट पर जा सकते हैं. पिकनिक और वॉकिंग के लिए यह जगह काफी अच्छी मानी जाती है. यहां आप शाम 7 बजे से रात 9:30 बजे के बीच यहां लाइट शो का भी आनंद ले सकते हैं.

न्यू ईयर पर आप फैमिली, दोस्त और पार्टनर के साथ कुतुब मीनार भी जा सकते हैं. यहां की हरियाली, लौह स्तंभ, और अलाई दरवाजे फोटोग्राफी के लिए काफी बेहतरीन हैं. यहां पर भी शाम में लाइट एंड साउंड शो होता है जिसका आनंद आप उठा सकते हैं.

अगर आपको न्यू ईयर पर शॉपिंग करनी है तो आप दिल्ली के चांदनी चौक जा सकते हैं. यहां आपको एक से एक चीज काफी अच्छी कीमत पर आसानी से मिल जाएगी. साथ ही यहां की फूड स्ट्रीट भी अपने स्वाद के लिए दूर-दूर तक मशहूर हैं. दोस्तों, फैमिली और पार्टनर के साथ न्यू ईयर मनाने के लिए ये जगह भी काफी अच्छा ऑप्शन हो सकती है.

नए साल के मौके पर आप फैमिली या पार्टनर के साथ अक्षरधाम मंदिर जा सकते हैं. इस मंदिर को स्वामीनारायण अक्षरधाम के नाम से भी जाना जाता है. यहां जाकर आपको मानसिक शांति का अनोखा एहसास होगा.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.