सर्दियों में चेहरे पर नजर आने लगी हैं महीन रेखाएं, तो इन 4 चीजों से करिए फेसवॉश, ग्लोइंग और रिंकल फ्री हो जाएगा फेस

1- अगर आप नैचुरल तरीके से स्किन को साफ करना चाहती हैं, तो फिर इसके लिए दूध (milk cleanser) का इस्तेमाल करिए. इससे चेहरे की डलनेस दूर होगी. आपको बस एक चम्मच कच्चा दूध लेना है, फिर इसे पूरे चेहरे पर लगा लेना है. कुछ देर बाद चेहरे को पानी से साफ कर लेना है.

2- वहीं, आप शहद (homey face wash) से भी अपनी स्किन को मॉइश्चराइज कर सकते हैं. बस आप फेस को हल्का गीला कर लीजिए, फिर चम्मच में शहद निकाल लीजिए और चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए और 2 से 3 मिनट मसाज दीजिए. इससे चेहरे की सारी टैनिंग (how to get tan free skin) निकल जाएगी.

3- बेसन से भी आप चेहरे को साफ कर सकते हैं. इससे दाग धब्बे दूर होते हैं और स्किन अच्छे से एक्सफोलिएट (skin exfoliate kaise karen) भी होती है. इससे स्किन में नैचुरल निखार आता है.

4- टमाटर के जूस से भी आप अपनी स्किन को धो सकते हैं. 5 मिनट इस जूस को लगाकर रखिए फिर साफ पानी से धो लीजिए. इससे चेहरे पर गुलाबी (how to get pink glow) निखार आएगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.