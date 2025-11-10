सर्दियों में चाहिए एकदम ग्लोइंग स्किन? आज ही पीना शुरू कर दें ये 4 ड्रिंक्स, बढ़ेगा कोलेजन, निखरेगी त्वचा

Healthy Drinks for Glowing Skin: नवंबर महीने की शुरुआत के साथ मौसम भी सर्द होने लगा है. हवा में धीरे-धीरे ठंडक बढ़ती जा रही है. सर्दी के मौसम का सबसे पहले असर हमारी त्वचा पर ही देखने को मिलता है. दरअसल, ठंडी हवा के कारण स्किन की नमी कम होने लगती है और ड्राईनेस बढ़ जाती है. इसके कारण त्वचा काफी बेजान और रूखी नजर आने लगती है. इससे बचने के लिए कई लोग बाजार के महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं लेकिन केमिकल के कारण इनसे साइड इफेक्ट होना भी शुरू हो जाते हैं.

डाइट में बदलाव जरूरी

स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए डाइट में कुछ बदलाव बेहद जरूरी होते हैं. दरअसल, स्किन को जब तक पूरा पोषण नहीं मिलेगा तब तक समस्याओं का सामना करना ही पड़ेगा. जानकारी के लिए बता दें कि त्वचा को मुलायम और शाइनी बनाए रखने के लिए शरीर में कोलेजेन (Collagen) नाम का प्रोटीन बहुत जरूरी होता है. इससे स्किन हेल्दी और जवां बनी रहती है. इसी के चलते आज हम आपको ऐसी 4 ड्रिंक्स बताने जा रहे हैं जिन्हें डाइट में शामिल करने से कोलेजेन बढ़ेगा और स्किन निखर जाएगी. इसमें आपको ज्यादा खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा.

स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए आंवला जूस बहुत ही ज्यादा लाभदायक माना जाता है. इससे शरीर में विटामिन-सी की कमी पूरी होती है और कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ता है. स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए आप रोजाना सुबह आंवला जूस या पानी में आंवला पाउडर मिलाकर सेवन कर सकते हैं.

ये तीनों ही सामग्री पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं. इसमें विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स काफी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जो त्वचा को हेल्दी बनाने में मददगार होते हैं. साथ ही इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जो डैमेज स्किन को रिपेयर करने में मदद करते हैं. साथ ही इससे शरीर डिटॉक्सिफाई भी होता है. इसका सेवन आप रोजाना सुबह कर सकते हैं.

स्किन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर ग्लोइंग बनाने के लिए आप अपनी डाइट में अनार का जूस जरूर शामिल करें. इससे रेड ब्लड सेल्स बढ़ती हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी पहले से बेहतर होता है. साथ ही ये कोलेजन को बढ़ाने में भी काफी मददगार होता है. इसका नियमित रूप से सेवन करने से नेचुरल ग्लो आता है.

शरीर की गंदगी और सभी तरह के टॉक्सिन्स को बाहर करने में नींबू पानी और शहद बहुत लाभदायक माना जाता है. साथ ही शरीर में कोलेजेन के प्रोडक्शन के लिए भी ये काफी मददगार होता है. सर्दियों में ग्लोइंग स्किन पाने के लिए आप रोजाना नींबू पानी और शहद का सेवन कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

