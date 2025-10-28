सेब खाने से पहले सावधान! केमिकल वैक्स हो सकता है खतरनाक, जान लीजिए इसे हटाने के 4 घरेलू उपाय

Remedies to Remove wax from Apple: सेब सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाते हैं. इसमें कई सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं. अक्सर जब आप सेब खरीदने जाते होंगे तो दुकान और ठेले पर अक्सर एकदम चमकदार ऐप्पल रखे हुए दिखते होंगे. कई लोग चमक देखकर इन सेबों को खरीद भी लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेब की ये चमक आपके लिए बेहद हानिकारक साबित हो सकती है. दरअसल, इन सेबों को फ्रेश रखने और उनकी सुंदरता बनाए रखने के लिए, केमिकल वैक्स की एक परत चढ़ाई जाती है. ऐसे में इन सेब को सीधा खा लेने से पाचन से जुड़ी कई समस्याएं होने के साथ कई बीमारियां हो सकती हैं. इसी कड़ी में आज हम आपको 4 ऐसे आसान और घरेलू उपाय बताएंगे जिससे आप सेब पर लगे केमिकल वैक्स को हटा सकते हैं और खाने के लिए एकदम सुरक्षित बना सकते हैं.

1. सिरके का पानी

सेब के ऊपर लगी वैक्स की लेयर को हटाने के लिए सिरके का पानी बहुत ही असरदार माना जाता है. इसके लिए आप एक बर्तन में पानी और सिरका मिक्स कर लें और फिर इसमें सेबों 10 से 15 मिनट भिगोकर छोड़ दें. इसके बाद सेबों को अच्छे से धो लें. इससे केमिकल वैक्स साफ हो जाएगा.

सेबों पर लगे केमिकल वैक्स को हटाने के लिए आप नमक वाले पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे जमा हुआ केमिकल तो साफ होगा ही, साथ में बैक्टीरिया भी हट जाएंगे. इसके लिए आप एक बर्तन में नमक और पानी का घोल बना लें. इसके बाद सेबों को 10 मिनट तक भिगोकर रख दें. इससे सेब साफ हो जाएंगे.

सेब पर लगे केमिकल को हटाने के लिए गर्म पानी सबसे ज्यादा असरदार और प्रभावी तरीका माना जाता है. इसके लिए आप पानी को उबालें और इसमें सेब को 1 से 2 मिनट डालकर छोड़ दें. इसके बाद सेबों को निकालें और कपड़े से रगड़कर ठंडे पानी से धो दें. इससे सेब खाने के लिए सुरक्षित हो जाएंगे.

सेब को अच्छे से साफ करने के लिए नींबू का रस और बेकिंग सोडा आपके लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है. इसके लिए आप 1 कप पानी में 2 नींबू का रस और 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा अच्छे से मिलाएं. इसके बाद इस घोल में सेब को करीब 5 से 10 मिनट तक छोड़ दें. फिर सेबों को निकाल लें और अच्छे से रगड़कर साफ कर लें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.