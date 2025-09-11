वजन घटाने के लिए जिन फलों को सुबह शाम खा रहे हैं आप, वही हैं दुश्मन, जानें कौन से हैं ये फ्रूट

Fruits To Avoid During Weight Loss: वजन घटाने की चाहत में लोग सबसे पहले अपनी डाइट पर ध्यान देना शुरू करते हैं. डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट भी कहते हैं कि डाइट में फल और सब्जियां ज्यादा खाएं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर फल (Bad Fruit For Weight Loss) वजन घटाने के लिए फायदेमंद नहीं होता? कुछ फल ऐसे भी हैं जो हेल्दी दिखते तो हैं, लेकिन वेट लॉस जर्नी को बिगाड़ सकते हैं. वजह है उनमें मौजूद शुगर की मात्रा और फाइबर की कमी. आइए जानते हैं ऐसे 3 फलों के बारे में जिन्हें डाइट (5 worst fruits to eat for diabetics) में शामिल करने से बचना चाहिए.

केला (Banana)

केला एनर्जी देने वाला फल माना जाता है, लेकिन अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो इसे सीमित मात्रा में ही खाएं.

केले में कैलोरी और शुगर दोनों ज्यादा होती है.

ज्यादा केले खाने से ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है.

वेट लॉस की बजाय यह आपके वजन को स्टेबल या बढ़ा भी सकता है.

अंगूर (Grapes)

अंगूर स्वादिष्ट और रसदार होते हैं, लेकिन वेट लॉस डाइट के लिए यह सही विकल्प नहीं हैं.

अंगूर में फाइबर की कमी होती है.

इनमें फ्रक्टोज़ की मात्रा अधिक होती है, जो ब्लड शुगर लेवल को जल्दी बढ़ाती है.

ज्यादा अंगूर खाने से आपकी डाइटिंग का असर कम हो सकता है.

अनानास (Pineapple)

अनानास को लोग हेल्दी मानते हैं, लेकिन यह भी वजन घटाने वालों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है.

अनानास में प्राकृतिक शुगर (Fructose) ज्यादा होती है.

ज्यादा मात्रा में खाने से यह फैट बर्निंग प्रोसेस को धीमा कर सकता है.

इसके साथ ही यह डायबिटीज़ मरीजों के लिए भी ठीक नहीं माना जाता.

क्यों बचना चाहिए इन फलों से? (3 worst fruits to eat)

इन फलों में शुगर ज्यादा और फाइबर कम होता है.

ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने की वजह से वेट लॉस की प्रगति रुक सकती है.

इनसे एनर्जी तो तुरंत मिलती है, लेकिन फैट लॉस धीमा हो जाता है.

वेट लॉस के लिए बेहतर विकल्प (fruits to avoid in weight loss)

अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो इनकी जगह खाएं:-

सेब (Apple).

पपीता (Papaya).

अमरूद (Guava).

संतरा (Orange).

बेरीज़ (Berries).

ये फल फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं और वजन घटाने में मदद करते हैं. वजन घटाने के लिए सिर्फ डाइटिंग ही नहीं, बल्कि सही फल चुनना भी जरूरी है. केले, अंगूर और अनानास जैसे फलों से दूरी बनाकर आप अपनी मेहनत का असर जल्दी देख सकते हैं.

