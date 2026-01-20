ऋषिकेश जा रहे हैं तो रिवर राफ्टिंग की जगह करें ये 3 एक्टिविटीज, Gen Z भी हो रहे फैन

Rishikesh Adventuorous Activities: ऋषिकेश का नाम आते ही सबसे पहले हर किसी के मन में गंगा की लहरों पर रिवर राफ्टिंग का ख्याल आता है, लेकिन योग नगरी के पास रोमांच का इससे भी बड़ा खजाना मौजूद है. अगर आप भी ऋषिकेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको रिवर राफ्टिंग के अलावा ऐसी 3 एडवेंचरस एक्टिविटी के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका कमाल का एक्सपीरिएंस आप जीवनभर नहीं भूल पाएंगे और अपने बच्चों को भी सुनाएंगे. खास बात यह है कि आजकल की Gen Z भी इन एक्टिविटीज की ओर तेजी से आकर्षित हो रही हैं और इन्हें नए तरह के एडवेंचर के रूप में अपनाने लगे हैं. आइए जानते हैं इन एक्टिविटीज के बारे में...

1. बंजी जपिंग

रिवर राफ्टिंग की जगह आजकल लोगों में बंजी जंपिंग का क्रेज काफी ज्यादा देखा जा रहा है. जहां पहले लोग बड़े और ऊंचे झूलों पर जाने से डरते थे, वहीं आज के Gen Z इस एडवेंचरस एक्टिविटी की ओर खिंचे चले जा रहे हैं. इस एक्टिविटी में आपको एक सुरक्षित हार्नेस के साथ ऊंचाई से छलांग लगानी होती है, जहां कुछ सेकंड का फ्री-फॉल आपके अंदर के डर को भी निकाल देता है और रोमांच का ऐसा झटका देता है जिसे आप जिंदगीभर नहीं भूल पाते. इस एक्टिविटी को करने के लिए अधिकतर लोग ऋषिकेश के मोहनचिट्टी में स्थिति जंपिंग हाइट्स में पहुंचते हैं. यहां ऊंची पहाड़ियों के बीच से बंजी जंपिंग करने का क्रेज कुछ नेक्स्ट लेवल ही दिखाई देता है. रोमांच का ऐसा माहौल बनता है कि पहली बार आने वाले भी इसे आजमाने के लिए खुद को रोक नहीं पाते.

फ्लाइंग फॉक्स एक तरह की जिप लाइन एक्टिविटी की तरह होती है, जो आपको एक तरफ से दूसरी तरफ हवा से बातें करते हुए ले जाती है. ऋषिकेश में इस क्रेजी एडवेंचरस एक्टिविटी का एक्सपीरिएंस लगभग 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से होता है, जो रोमांच को कई गुना बढ़ा देती है. इसका मजा आप अपने पार्टनर, परिवार या दोस्तों के साथ भी ले सकते हैं, जिससे यह एक्टिविटी और भी यादगार बन जाती है.

3. रोप वैली जंप

रनिंग वैली जंप ऋषिकेश की सबसे रोमांचक एडवेंचर एक्टिविटीज में से एक है. इसमें आपको ऊंचे प्लेटफॉर्म से खुद जंप लगानी होती है. सेफ्टी के लिए इसमें आपको हार्नेस से बांधा जाता है. शुरुआत के कुछ सेकंड में फ्री-फॉल जैसा रोमांच मिलता है और उसके बाद हवा में लहराने का अनोखा अनुभव, जो दिल की धड़कनें और भी तेज कर देता है. यह उन लोगों के लिए परफेक्ट एक्टिविटी है जो अपनी हाइट फोबिया को चुनौती देना चाहते हैं.

मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से सर्टिफाइड

इन सभी एक्टिविटीज का मजा आप ऋषिकेश के मोहनचिट्टी में जंपिंग हाइट्स से ले सकते हैं. खास बात है कि यह मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से सर्टिफाइड है और इसे एक्स आर्मी ऑफिसर्स द्वारा चलाया जाता है. जानकारी के लिए बता दें कि इसकी शुरुआत भूतपूर्व सैनिक कैप्टन राहुल निगम ने की थी. इसके अलावा यहां अभी तक दो लाख से ज्यादा सुरक्षित जंप कराई जा चुकी हैं और बंजी जंपिंग कराने वाली टीम को 15 सालों का एक्सपीरियंस है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.