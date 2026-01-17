Shiv Anandam 3.0: भारत का सबसे बड़ा शिवरात्रि उत्सव, जहां भक्ति, संस्कृति, संगीत और टेक्नोलॉजी का देखने को मिलेगा संगम, जानिए डेट और कैसे करें रजिस्टर

Shiv Anandam 3.0: शिवरात्रि उत्सव भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख हिंदू त्योहार है, जिसे 'शिव की रात' भी कहते हैं, जो फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है, जिसमें भक्त व्रत, पूजा-अर्चना करते हैं और 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते हैं. इस अवसर पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले भी लगते हैं. इस बार दिल्ली में शिवरात्रि के मौके पर 14 फरवरी 2026 से 'शिव आनंदम 3.0' नाम से एक भव्य उत्सव होने जा रहा है, जिसे उत्तर भारत के सबसे बड़े शिवरात्रि उत्सव बताया जा रहा है, जिसमें भक्ति, संस्कृति, योग, संगीत और आधुनिक टेक्नोलॉजी का संगम देखने को मिलेगा. चलिए आपको बताते हैं शिवरात्रि के मौके पर दिल्ली में कहां हो रहा है 'शिव आनंदम 3.0' उत्सव और यहां कैसे पहुंचे. इसके साथ ही यहां क्या-क्या खास होने वाला है.

शिवरात्रि उत्सव कहां हो रहा है?

उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिवरात्रि उत्सव, जहां भक्ति, संस्कृति, फिटनेस, संगीत और टेक्नोलॉजी का संगम देखने को मिलेगा, जिसमें 12 फीट के LED शिवलिंग अभिषेक, डिजिटल पूजन, भस्म होली और भाजन क्लबिंग जैसे अनुभव मिलेंगे और यह भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा. यह 'शिव आनंदम 3.0' टेक्नो-कल्चरल नाइट, PEACE प्रोग्राम द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है.

शिव आनंदम 3.0 - टेक्नो-कल्चरल नाइट प्रोग्राम 14 फरवरी 2026 यानी शनिवार शाम 5:00 बजे से रात 10:00 बजे तक होगा. यह भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा.

शिव आनंदम 3.0 - टेक्नो-कल्चरल नाइट प्रोग्राम में 15 साल से ज्यादा उम्र के लोग जा सकते हैं. यहां पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी मेट्रो सुप्रीम कोर्ट (ब्लू लाइन) है.