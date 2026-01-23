विज्ञापन

सिर्फ हील्स ही नहीं, खुद को लंबा दिखाने के लिए अपनाएं ये 5 स्मार्ट ट्रिक्स

How To Look Taller: बहुत से लोग अपनी हाइट को लेकर परेशान रहते हैं, जिसे के लिए वो हाई हील्स का सहारा लेते हैं. लेकिन आप हील्स के बिना भी लंबे दिख सकते हैं वो भी इन आसान ट्रिक्स से.

Read Time: 3 mins
Share
सिर्फ हील्स ही नहीं, खुद को लंबा दिखाने के लिए अपनाएं ये 5 स्मार्ट ट्रिक्स
How To Look Taller: खुद को लंबा दिखाने क्या करें.

अगर आप भी अपनी कम हाइट की वजह से परेशान हैं और लंबे दिखने के लिए हील्स का सहारा लेते हैं, तो आज से ही बंद कर दें. क्योंकि हम आपको कुछ ऐसे आसान ट्रिक बता रहे हैं, जिनकी मदद से आप लंबे तो नजर आएंगे ही साथ ही आपकी पर्सनैलिटी आत्मविश्वास और स्टाइल से भर जाएगी. तो चलिए जानते हैं उन आसान ट्रिक्स के बारे में. 

हील्स के बिना आपको लंबा दिखाने में मदद करेंगे ये 5 स्मार्ट ट्रिक्स-  (How to look taller without heels

1. कपड़ों का सही चुनाव- 

लंबे दिखने के लिए वर्टिकल लाइन्स वाले आउटफिट्स बेहद कारगर होते हैं. स्ट्राइप्ड कुर्ते, पैंट या ड्रेसेज़ शरीर को लंबाई का एहसास देते हैं. इसके अलावा, एक ही रंग के कपड़े पहनना यानी मोनोक्रोम लुक भी आपको लंबा दिखाने में मदद करता है. हल्के और गहरे रंगों का सही संतुलन आपके लुक को और निखार सकता है. 

Latest and Breaking News on NDTV

2. फिटिंग का ध्यान- 

बहुत ढीले या जरूरत से ज्यादा टाइट कपड़े आपकी हाइट को कम दिखा सकते हैं. इसलिए हमेशा ऐसे कपड़े चुनें जो आपके शरीर पर अच्छी तरह फिट हों. हाई-वेस्ट पैंट, स्कर्ट या पलाज़ो पहनने से पैरों की लंबाई ज्यादा नजर आती है, जिससे आप लंबे दिखाई देते हैं. जरूरत से ज्यादा ढीले कपड़े न पहनें.

3. क्रॉप टॉप्स से बचें-

ऊपर के कपड़ों में क्रॉप टॉप्स या शॉर्ट कुर्तियों की बजाय हल्की लंबाई वाले टॉप्स चुनें, जो कमर के नीचे तक हों. इससे बॉडी का बैलेंस बेहतर दिखता है. वहीं, बहुत लंबे कुर्ते या ट्यूनिक्स आपकी हाइट को और छोटा दिखा सकते हैं.

4. एक्सेसरीज़-

एक्सेसरीज़ का सही इस्तेमाल भी आपके लुक को काफी बदल सकता है. बहुत बड़े बैग या भारी ज्वेलरी से बचें, क्योंकि ये आपके शरीर के अनुपात को बिगाड़ सकते हैं. छोटे और स्लीक एक्सेसरीज़ आपके लुक को एलिगेंट बनाती हैं. लंबे ईयररिंग्स चेहरे को लंबा दिखाने में मदद कर सकते हैं.

5. सही पोस्चर- 

सही पोस्चर के साथ चलना, सीधे खड़े रहना और मुस्कान के साथ खुद को कैरी करना आपकी पर्सनैलिटी को तुरंत निखार देता है. याद रखें, स्टाइल सिर्फ कपड़ों से नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास से भी झलकता है.

ये भी पढ़ें- Basant Panchami 2026 Wishes: बसंत पंचमी के खास मौके पर इन विशेज के साथ अपनों को दें सरस्वती पूजा की खास शुभकामनाएं

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dressing Tips, How To Look Taller, Fashion Tips For Short Height, Dressing To Appear Taller, Vertical Stripes Clothing
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com