'तुम्हें देखा, मैं तेरा हो गया',द‍िल की गहराईं में उतर जाने वाले शेक्सपियर के ये लव कोट्स आपकी ज‍िंदगी में भर देंगे प्‍यार मोहब्‍बत वाला

Love Quotes in Hindi: आज हम आपके लिए शेक्सपियर की कुछ लव कोट्स लेकर आएं जिन्हें आप अपने हमसफर को जरूर पढ़ाएं. इससे मोहब्बत और भी ज्यादा गहरी होगी और रिश्ता भी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा.

शेक्सपियर की टाइमलेस लव कोट्स
William Shakespeare Love Quotes: एक रिलेशनशिप दो लोगों के प्यार और भरोसे पर टिकी होती है. दोनों को समय-समय पर एक-दूसरे को स्पेशल महसूस जरूर कराना बहुत ही जरूरी होता है वरना रिश्ते की चमक खत्म हो सकती है. खास फील कराने के लिए सबसे आसान तरीका कुछ चंद शब्द कहना ही होता है. दरअसल, शब्द इतनी ताकत रखते हैं कि वे टूटते हुए रिश्तों को वापिस जोड़ सकते हैं और अच्छी चल रही रिलेशनशिप को चकनाचूर कर सकते हैं. इसी के चलते आज हम आपके लिए शेक्सपियर की कुछ लव कोट्स लेकर आएं जिन्हें आप अपने हमसफर को जरूर पढ़ाएं. इससे मोहब्बत और भी ज्यादा गहरी होगी और रिश्ता भी पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा. 

यहां पढ़िए शेक्सपियर की लव कोट्स (William Shakespeare Love Quotes in Hindi)

1. 'यदि आप प्रेम करते हैं और कष्ट मिलता है तो और प्रेम करें, और ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन आपको और ज्यादा कष्ट मिलता है तो तब तक प्रेम करते रहें जब तक कष्ट मिलना बंद न हो जाए'

2. 'तुम मुझसे इश्क करो या नफरत दोनों मेरे पक्ष में ही है. अगर तुम मुझसे इश्क करते हो तो मैं तुम्हारे दिल में हूं, और अगर नफरत करते हो तो मैं तुम्हारे दिमाग में हूं.'

3. 'मैंने जब तुम्हें देखा, तभी मैं तुमसे प्यार में पड़ गया. तुम मुस्कुराई, क्योंकि तुम ये जान गई थी.'

4. 'मेरा प्यार समुद्र जितना असीम और गहरा है. जितना मैं तुम्हें देता हूं, उतना ही और बढ़ जाता है.'

5. 'सच्चा प्यार वही है जो बदलाव आने पर भी नहीं बदलता.'

6. 'तारों पर शक करो कि वे आग हैं, सूरज पर शक करो कि वह चलता है, सच्चाई पर शक करो कि वह झूठ है... लेकिन मेरे प्यार पर कभी शक मत करना.'

7. 'प्यार वो प्यार नहीं है जो बदलाव आने पर बदल जाता है, या हटाने वाले के साथ झुक जाता है.'

8. 'मैं दुनिया में किसी भी चीज से उतना प्यार नहीं करता हूं, जितनी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं. क्या ये अजीब नहीं लगता है?'

9. 'सुनो मेरी आत्मा की आवाज़... जिस पल मैंने तुम्हें देखा, उसी पल मेरा दिल तुम्हारा हो गया.'

10. 'महंगे उपहार से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिन्हें उपहार दे रहे हैं उनका सम्मान हो'

11. 'आप प्यार ढूंढ़े ये  अच्छी  बात है, लेकिन आपको बिना खोजे प्यार मिल जाए तो ये सबसे बेहतर है.'

