पत्‍नी को कैसे खुश करें? इस जन्‍मद‍िन पर तोहफों से नहीं बस यह चीज करते ही, बन जाएगा बर्थडे खासमखास

Happy Birthday Wishes for Wife: आज हम आपके लिए कुछ चुनिंदा संदेश लेकर आए हैं जिन्हें आप पत्नी के जन्मदिन पर भेजकर उन्हें स्पेशल महसूस करा सकते हैं.

Read Time: 3 mins
पत्नी का जन्मदिन कैसे खास बनाएं?
Freepik

Happy Birthday Wishes for Wife in Hindi: पत्नी के जन्मदिन को खास बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पति की ही होती है. एक हस्बैंड को अपनी वाइफ का दिन खास बनाने के लिए हर एक कोशिश करनी चाहिए. अधिकतर पति अपनी पत्नी को खुश करने के लिए तोहफे देते है, सरप्राइज प्लान करते हैं और कभी-कभी बाहर घुमाने भी ले जाते हैं. लेकिन अगर आप इन चीजों के साथ-साथ पत्नी को और भी ज्यादा खुश करने का प्लान कर रहे हैं तो सुबह उठते ही उनको SMS, व्हाट्सएप के जरिए कुछ स्पेशल मैसेज भेज सकते हैं. दरअसल, कुछ शब्दों के अंदर इतना दम होता है कि वे सामने वाले के दिन को खासमखास बना देते हैं. इसी के चलते आज हम आपके लिए कुछ चुनिंदा संदेश लेकर आए हैं जिन्हें आप पत्नी के जन्मदिन पर भेजकर उन्हें स्पेशल महसूस करा सकते हैं. 

1. हर दिन तुम्हारे साथ बिताया गया पल एक खूबसूरत कहानी है, 
तुम्हारा साथ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत और निशानी है
हैप्पी बर्थडे वाइफ!

2. तुम्हारी आंखों में बसा है मेरे सपनों का संसार, 
तुम्हारे दिल में छुपा है मेरे प्यार का भंडार
जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी वाइफ!

3. कुछ लोग प्यार का मतलब
तलाशने के लिए किताबें और
कहानियां पढ़ते हैं..
मेरे लिए सिर्फ तुम्हारी
आंखों में देखना ही काफी अच्छा लगता है
जन्मदिन मुबारक हो डियर वाइफ!

4. तुम मेरी जिंदगी की वो रोशनी हो, जो हर अंधेरे को भी प्यार से रोशन कर देती है! 
Happy Birthday to my Wifey!

5. तुम्हारे प्यार ने मुझे सिखाया है जिंदगी को कैसे जीना है, 
म्हारे साथ ने बताया है खुशियों को कैसे चुनना है..
हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट!

6. तुम्हें मिले दुनिया की हर खुशी,
तकलीफों से न कोई वास्ता हो,
तुम चलो जिस भी रास्ते से,
वो कामयाबी का ही रास्ता हो.
हैप्पी बर्थडे माय लव!

7. चांद तारों की बारात हो,
खुशियों की सौगात हो,
आपके इस जन्मदिन पर,
जहां की खुशियां आपके साथ हो.
जन्मदिन की बधाई हमसफर

8.जब से तुम मेरी ज़िन्दगी में आई हो, 
हर दिन एक खूबसूरत एहसास बन गया है
तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है
हैप्पी बर्थडे माय लव!

9. तुम्हारी हंसी में छुपी है मेरी सारी दौलत, 
तुम्हारी खुशी में मिली है मेरी सारी मोहब्बत.
हैप्पी बर्थडे स्वीटहार्ट!

10. हमारे दिल से आज यही के खास दिन पर यही दुआ है,
तुम्हारी जीवन की हर ख्वाहिश पूरी हो,
तुम्हारे कदम जहां भी जाएं,
वहां खुशियों की खूब बरसात हो
जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं

Lifestyle News, Happy Birthday Wife, Birthday Wishes
