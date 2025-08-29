ये 10 चीजें करते हैं तो समझ जाएं टॉक्सिक हैं आप, Relationship Coach ने किया अलर्ट

Relationship Tips: रिश्ते हमारी जिंदगी की सबसे खास और मजबूत नींव होते हैं. एक अच्छा रिश्ता हमें सुकून, भरोसा और प्यार देता है. लेकिन अगर रिश्ता टॉक्सिक हो जाए, तो वो हमारी खुशी और आत्मविश्वास दोनों छीन सकता है. ये बात अधिकतर लोग जानते हैं लेकिन कई बार जाने-अनजाने में हम खुद ही टॉक्सिक हो जाते है. रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और मीडिया पर्सनालिटी किम्बर्ली मोफिट ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट में उन्होंने 10 बातों का जिक्र किया है. रिलेशनशिप एक्सपर्ट बताती हैं, अगर आप ये 10 चीजें करते हैं, तो आप खुद ही अपने रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. आइए एक नजर डालते हैं इनपर-

टॉक्सिक बिहेवियर की पहचान

जब भी आपका पार्टनर अपने दोस्तों से मिलने जाए, तब अगर आप जानबूझकर उनसे झगड़ा करते हैं, ताकि वो गिल्टी फील करे, तो यह टॉक्सिक बिहेवियर है.

'मैं नहीं चाहता तुम अजीब दिखो' कहकर उनके कपड़ों या फैसलों पर सवाल उठाना, ये प्यार नहीं, कंट्रोल है.

अगर आप अपने पार्टनर से पर्सनल बातें सिर्फ इसलिए पूछते हैं ताकि बाद में उन बातों को उनके खिलाफ हथियार बना सकें, तो यह गलत है.

गुस्से में बात बंद कर देना लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी हर स्टोरी चेक करते रहना, ये एक तरह की मैनिपुलेशन है.

सोशल मीडिया या फोन के जरिए उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखना भी टॉक्सिसिटी है.

प्यार दिखाना किसी चाल का हिस्सा नहीं होना चाहिए. सच्चा प्यार लगातार और बिना शर्त के होता है.

पार्टनर के ड्रीम्स पर हंसना और फिर 'जोक था' कह देना, उनके आत्मविश्वास को कमजोर करता है.

बार-बार वही गलती करना और सिर्फ बहस खत्म करने के लिए 'सॉरी' बोलना– ये सुधार नहीं है, दिखावा है.

'मैं तुम्हें अच्छे से जानता/जानती हूं' कहकर अपनी इनसिक्योरिटीज पार्टनर पर डालना, रिश्ते को खोखला करता है.

इन सब से अलग जब पार्टनर कोई सीमा तय करें और आप कहें 'तुम तो ड्रामाटिक हो", तो आप उनकी फीलिंग्स को नजरअंदाज कर रहे हैं.

रिलेशनशिप एक्सपर्ट बताती हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी चीज अपने रिश्ते में दिख रही है, तो इसे नजरअंदाज न करें. रिश्ते तभी खूबसूरत होते हैं जब उनमें सम्मान, भरोसा और समझदारी हो.