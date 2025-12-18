भारतीय सेना के साथ इंटर्नशिप का बड़ा मौका, रोज मिलेगा इतने हजार का स्टाइपेंड

Indian Army Internship Program 2026: भारतीय सेना में काम करने का सपना लाखों युवाओं का होता है, वहीं रिसर्च और इंजीनियरिंग के कुछ छात्र ऐसे भी हैं, जो इंडियन आर्मी को करीबी से देखना चाहते हैं और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा रखते हैं. ऐसे ही छात्रों के लिए भारतीय सेना की तरफ से एक बार फिर बड़ा मौका दिया गया है. इंडियन आर्मी इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं, जिसमें इंजीनियरिंग और रिसर्च से जुड़े छात्र आवेदन कर सकते हैं. सबसे खास बात ये है कि इस इंटर्नशिप के दौरान इन छात्रों को रोजाना काफी अच्छा स्टाइपेंड भी मिलेगा.

कितने दिन की है इंटर्नशिप?

इंडियन आर्मी इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 में छात्र कुल 75 दिनों के लिए भारतीय सेना के साथ जुड़कर काम कर सकते हैं. यानी ढाई महीने तक छात्रों को सेना की कई विंग्स में काम करने और सीखने के लिए काफी कुछ मिलेगा. इस प्रोग्राम में चुने गए छात्रों को रोजाना एक हजार रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा. यानी 75 दिन के लिए 75 हजार रुपये दिए जा रहे हैं. इसे Beyond Silos Limits थीम के तहत शुरू किया गया है.

आवेदन के लिए योग्यता

सेना के इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए BE/BTech (कंप्यूटर साइंस, IT, डेटा साइंस, ECE) के आखिरी सेमेस्टर के छात्र या ग्रेजुएट छात्र आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा MTech (AI & ML, डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग) के छात्र और PhD स्कॉलर्स, जो AI & ML, DevSecOps, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या बिग डेटा को लेकर काम कर रहे हैं, वो सभी आवेदन कर सकते हैं.

कैसे कर सकते हैं आवेदन?

योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर क्यूआर कोड को स्कैन करके या फिर लिंक पर क्लिक करके अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इससे जुड़े किसी भी सवाल के लिए iaip2025.dgis@gmail.com पर भेज सकते हैं. अगर आप भी इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो तुरंत कर लें.

सेना के साथ क्या सीखेंगे छात्र?

भारतीय सेना के इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत छात्र हाईटेक सॉफ्टवेयर सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी चीजों पर काम करेंगे. लाइव डिफेंस और सुरक्षित मिलिट्री-ग्रेड एप्लिकेशन पर काम करना भी इसका हिस्सा होगा. इसके साथ ही गोपनीय (Classified) और ऐसे माहौल में काम करने का अनुभव भी मिलेगा. सेना के साथ मिलकर ये छात्र फ्यूचर की ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे, जो भारतीय सेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने का काम करेगी.