स्पोर्ट्स में करियर बनाने वालों के लिए खुशखबरी, खेल मंत्रालय ने शुरू की पेड इंटर्नशिप, हर महीने मिलेंगे इतने हजार

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है. जिसके तहत पैसों का भुगतान भी किया जाएगा. इस प्रोग्राम के लिए 5.3 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट आवंटित किया है. खेल मंत्रालय ने अपने प्रमुख संस्थानों में अगली पीढ़ी के पेशेवरों को तैयार करने के उद्देश्य से इस इंटर्नशिप पॉलिसी की घोषणा की है. खेल से जुड़ी प्रमुख संस्थानों में हर साल 452 इंटर्नशिप पद उपलब्ध कराए जाएंगे. साथ ही इंटर्न को 20,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे.

इस पॉलिसी के तहत, मिनिस्ट्री और उसकी बड़ी ऑटोनॉमस बॉडीज़ में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, जिनमें नीचे बताई गई बॉडीज शामिल हैं:

1.स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (SAI)

2.नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (NADA)

3.नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी (NDTL)

केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि यह पहल ‘खेलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण' में सहायक होगी. मंत्री ने कहा, ‘‘इस इंटर्नशिप कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने युवाओं के लिए खेल प्रशासन और संचालन के द्वार खोल रहे हैं, जिससे उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने और खेलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में दीर्घकालिक योगदान देने का अवसर मिलेगा.''

उन्होंने कहा, ‘‘भारत के खेल तंत्र के परिवर्तन के लिए कुशल पेशेवरों और युवा प्रतिभाओं द्वारा समर्थित मजबूत संस्थागत सहयोग की आवश्यकता है. इस इंटर्नशिप कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने युवाओं के लिए खेल प्रशासन और संचालन के द्वार खोल रहे हैं. इससे उन्हें व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने और खेलों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में लॉन्ग टर्म योगदान देने का अवसर मिलेगा.''

इंटर्नशिप 20 से ज्यादा फंक्शनल डोमेन में होंगी, जिसमें स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइंस, इवेंट ऑपरेशंस, मीडिया और कम्युनिकेशन, कानूनी मामले, आईटी सिस्टम, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस और एंटी-डोपिंग शामिल हैं. स्पोर्ट्स साइंस रिसर्च, लेबोरेटरी टेस्टिंग, डेटा एनालिसिस और एथलीटों को साइंटिफिक सपोर्ट पर खास ध्यान दिया जाएगा.