फेमस मैथ टीचर Rakesh Yadav सर ने पढ़ाई में मन लगाने के लिए बताया 5 मिनट फार्मूला, जानिए यहां...

Tips for students : अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, फोकस बनाने में परेशानी होती है, तो आप फेमस मैथ टीचर राकेश यादव के बताए टिप्स को फॉलो कर सकते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें 10 आसान टिप्स बताए हैं, जो हर स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए. इससे पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा और स्टुडेंट्स अपने करियर के लिए निर्धारित लक्ष्यों तक आसानी से पहुंच सकेंगे.

Medical store खोलने के लिए कौनसी डिग्री चाहिए और 1 लाइसेंस से कितने स्टोर खोल सकते हैं?

पढ़ाई में मन लगाने के लिए अपनाएं ये 10 आसान टिप्स - Follow these 10 easy tips to concentrate on studies

1- 25 मिनट पढ़ाई 5 मिनट ब्रेक

राकेश सर ने पढ़ाई में फोकस बढ़ाने के लिए पहला तरीका जो बताया है वो है- 25 मिनट पढ़ाई फिर 5 मिनट का ब्रेक. ज्यादा देर बैठकर पढ़ने की कोशिश न करें, इससे फोकस बनाने में परेशानी होती है.

वहीं, आप पढ़ाई की शुरूआत पसंदीदा सब्जेक्ट से करें. इससे आपका मूड अच्छा होता है, जिससे पढ़ने का मोटिवेशन और बढ़ जाता है.

अगर आपको इतिहास और विज्ञान पढ़ना बोरिंग लगता है, तो आप उसे कहानी की तरह समझकर पढ़िए. आप अपने दिमाग में विजुअल्स क्रिएट करिए. इससे ये दोनों बोरिंग सब्जेक्ट इंट्रेस्टिंग लगने लगेंगे.

जो कुछ भी आप पढ़ते हैं तो उसे लिखिए जरूर. इससे आपको कोई भी चीज याद करने में आसानी हो जाती है और आप कम समय में ज्यादा कुछ गेन कर लेते हैं.

5- मोबाइल को दूर रखो

5वां टिप्स है पढ़ाई करते समय हमेशा फोन को दूर रखना चाहिए. इससे आपका फोकस बना रहता है क्योंकि फोन पर आने वाले नोटिफिकेशन आपका ध्यान भटकाते हैं.

फोकस बढ़ाने के लिए आप एक जगह तय करिए, जहां पर आप सिर्फ पढ़ाई करिए. यह भी फोकस करने का सबसे अच्छा तरीका है.

वहीं, आप सुबह में पढ़ाई करिए. यह समय सबसे गोल्डन समय माना जाता है. यह टिप्स फॉलो करने से आपको कम समय में ज्यादा कुछ समझ आएगा.

इसके अलावा आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे अपने साथी को समझाकर पढ़ाकर देखें. इससे आपकी लर्निंग पॉवर अच्छी होगी.

9 वां टिप्स है, जब पढ़ाई से मन बोर होने लगे तो आप अपना मनपसंद गाना या धुन कान में लगाकर सुनें. इससे पढ़ाई का माहौल बनेगा और फिर से पढ़ाई में जुट जाएंगे.

10वां टिप्स, हर दिन आप एक टॉपिक सेलेक्ट करें, अपने आपको उसे कंप्लीट करने का टास्क दीजिए. इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और पढ़ाई में फोकस भी अच्छा होगा.